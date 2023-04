Horwitz über Gold, Geldpolitik und CDBC

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Todd "Bubba" Horwitz über Universal Monetary Unit, über FedNow, das digitale Zahlungssystem der Federal Reserve, das im Juli eingeführt werden soll, sowie über weitere Themen der Finanzmärkte.Der Gründer von bubbatrading.com. ist der Meinung, dass die Beteiligung der Fed an den Kryptomärkten als Vorwand für die Zentralbank dient, um die Verbraucher genauer zu überwachen: "Dies signalisiert eine Katastrophe für die Privatsphäre der Menschen, für die Menschen, [und] für die Bürger." Digitale Zentralbankwährungen seien eine "Tragödie", weil sie es den Regierungen ermöglichen würden, die Menschen "vom Tag ihrer Geburt bis zum Tag ihres Todes" zu überwachen.Horwitz glaubt zudem, dass die Strategie der Zentralbank zur Inflationsbekämpfung die Wirtschaft verschlechtert hat, da die hohen Preise die Verbraucher belasten: "Eine gute Inflation ist, wenn alles gefragt ist und es allen gut geht. Schlechte Inflation ist das, was wir jetzt haben, nämlich eine Besteuerung ohne Vertretung".Er geht davon aus, dass die anhaltende Unsicherheit auf dem Aktienmarkt viele Anleger dazu verleiten könnte, sich mit alternativen Anlagen wie Edelmetallen zu beschäftigen, in der Hoffnung, große Verluste zu vermeiden. "Bis zum Ende dieses Jahres werden wir ein weiteres schlechtes Jahr erleben. Wir haben keine Arbeitsplätze, Stagflation, hohe Zinsen, und niemand weiß, wie man mit einem wirklich freien Markt umgeht".Horwitz prognostiziert einen starken Anstieg bei den Rohstoffen, einschließlich Gold und Silber. Dorthin werde ein großer Teil des Geldes fließen.© Redaktion GoldSeiten.de