Gold gibt nach; Märkte suchen Klarheit über Zinserhöhungen der Fed

Der Goldpreis gab im asiatischen Handel am Mittwoch leicht nach, bewegte sich aber um die Schlüsselwerte, da die Märkte weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik von einer Reihe bevorstehender Redner und Berichte der Federal Reserve erwarteten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall erreichte am Dienstag wieder die Marke von 2.000 Dollar, als sich der Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen nach einer jüngsten Erholungsrally abkühlten. Weitere Zuwächse wurden jedoch durch die wachsende Unsicherheit über die Entwicklung der US-Zinssätze gebremst, da die jüngsten aggressiven Signale der Fed-Sprecher die Märkte verunsicherten.Das Hauptaugenmerk liegt nun auf einer Reihe von Hinweisen der US-Notenbank, beginnend mit dem Beige-Book-Wirtschaftsbericht, der später am Mittwoch veröffentlicht wird. Auch die Fed-Gouverneure Christopher Waller und Lisa Cook werden am Donnerstag bzw. Freitag sprechen. Die abwartenden Kommentare der Fed-Vertreter sowie einige Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft haben die Befürchtung wieder aufleben lassen, dass die US-Zinsen stärker als erwartet steigen könnten.Die Aussicht auf steigende Zinsen ist ein schlechtes Zeichen für Gold und andere Metalle, da sich dadurch die Opportunitätskosten für das Halten von Anlagen ohne Rendite erhöhen. Edelmetalle haben jedoch von der gestiegenen Nachfrage nach sicheren Häfen profitiert, da befürchtet wird, dass steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr beeinträchtigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de