Ein Wutanfall

Jeder, der alt genug ist, um sich an die späten, großartigen, stagflationären 70er Jahre zu erinnern, war Zeuge einer der wirklich großen "Marktumgehungen" der modernen Marktgeschichte, die in Übereinstimmung mit allen Gesetzen und Statuten durchgeführt wurde, die von den Regulierungsbehörden in den 70er Jahren festgelegt worden waren.Es handelte sich um zwei texanische Brüder, Herbert und Nelson "Bunker" Hunt, Erben des milliardenschweren A.L.-Hunt-Ölvermögens, die feststellten, dass die verschwenderischen Ausgaben der Demokraten für Sozialprogramme zur Schaffung der "Great Society" unter Lyndon Johnston und die Fortsetzung durch die Republikaner unter Nixon mit dem Vietnamkrieg schließlich, wenn nicht sofort, zum Bankrott der Nation und zur Entwertung der US-Währung führen würden, die seit 1971 mit der Beendigung des Bretton-Woods-Abkommens andauerte.Ich war an der Universität in den USA, als der Finanzdekan der Wirtschaftshochschule der Saint Louis U. eines Morgens eine seiner legendären Reden vor der Vorlesung hielt, und es war immer ein "Morgen nach" seiner wöchentlichen Kneipentour am Freitagmorgen um 8.00 Uhr - der ersten Vorlesung des Tages - als "The Doc" (Dr. Fred Yeager) sich eine Camel ohne Filter anzündete, schwarzen Kaffee trank und eine Rede hielt. Der Doc" (Dr. Fred Yeager) zündete sich eine Camel ohne Filter an, nippte an einem schwarzen Kaffee aus einem Styroporbecher und begann mit einer "Feuer und Schwefel"-Erzählung über etwas, das die Fed oder das Finanzministerium tat.Diesmal war es eine Schlagzeile aus dem Jahr 1976, in der erstmals im Wall Street Journal berichtet wurde, dass eine bestimmte "Südstaatengruppe" Hunderttausende von Unzen Silber anhäufte, was sich bis in die späten 70er Jahre fortsetzte, bis die US-Regierung schließlich, nachdem der Silberpreis von 2 US-Dollar je Unze auf über 50 US-Dollar gestiegen war, beschloss, dass sie genug hatte.Sie setzten eine Strategie des moralischen Zuredens (sie drängten die Gläubiger von Hunt, ihre Kredite zurückzuhalten) und eine Erhöhung der Mindesteinschüsse ein, die in ihrer Kombination die Fähigkeit der Hunts, den massiven Handel weiterzuführen, abwürgten, und ab dem 27. März 1980 begannen die Broker, die die Position hielten, mit einer gigantischen Liquidation, die das Silber bis Juni von über 50 USD auf etwas über 5 USD drückte. Dieser Tag wurde "Silberner Donnerstag" genannt.Trotz des aufrichtigen Wunsches, ihren Reichtum vor den Gefahren unkontrollierter Staatsausgaben zu schützen, wurden die Hunts als "Staatsfeinde" abgestempelt und von einer Regierung und dem berüchtigten "Old Boys Club" der Wall Street um Hunderte von Millionen Dollar erleichtert, die willkürlich alle Regeln änderten und sogar neue erfanden, um ihrer Mission zu entsprechen.Als der Hammer fiel, prägte sich die Erinnerung an die Bereicherung der frühen Akteure der Silberknappheit der 70er Jahre für immer in die kollektive Psyche der ganzen Welt ein, aber es dauerte bis 2011, bis sich Silber als Reaktion auf die massiven inflationären Rettungsaktionen für die Wall-Street-Banken wieder der Marke von 50 US-Dollar je Unze näherte.Aus Angst vor einer negativen Konnotation des rasanten Silberpreisanstiegs, der mit einer unverschämten Bevorzugung der Banken durch den Kongress gegenüber dem öffentlichen Steuerzahler in Verbindung gebracht wurde, organisierten diese Banker einen brillanten Überfall auf den Silbermarkt in den frühen Morgenstunden, als alle westlichen Händler noch schliefen.Das "Sunday Night Massacre" vom 4. April 2013 leitete einen epischen Absturz ein, der den Preis des glänzenden Metalls durch alle Unterstützungsniveaus hindurch in einen Bärenmarkt bis Ende 2015 führte. Der Silberbärenmarkt von 2011 bis 2016 war zwar schmerzhaft, doch gab es nie eklatante Anzeichen dafür, dass die Regierung in den Markt eingreifen würde, wie dies 1979 der Fall war. Stattdessen nahm es die Form eines klassischen Watergate-Einbruchs an.Es wurden zwar nie rauchende Pistolen gefunden, aber es roch nach staatlicher Intervention mit der für sie typischen Pünktlichkeit und Brutalität. Überall waren Leichensäcke zu sehen, und die Verluste in den Reihen des Einzelhandels waren tief und weit verbreitet, aber die Aktien erreichten Tag für Tag neue Höchststände und beschwichtigten ein Anlegerpublikum, das in meisterhafter pawlowscher Manier darauf trainiert wurde, was passiert, wenn man in "hochriskante Anlagen wie Silber" investiert.Wir befinden uns also wieder mitten in einem starken, mehrmonatigen Anstieg der Edelmetalle, wobei Silber besser abschneidet als Gold und die Bergbauunternehmen besser abschneiden als die Metalle, und wenn ich den 3. November als Ausgangspunkt nehme, an dem der Goldpreis seinen Tiefststand von 2022 erreichte, ergibt sich ein perfektes Szenario für eine Fortsetzung der Bewegung bis zum Sommer 2023 mit neuen Höchstständen am Horizont. Wenn ich die Tiefststände vom 8. März vor fünf Wochen noch einmal betrachte, ergibt sich ein noch besseres technisches Bild, bei dem die Edelmetallunternehmen und Silber Kopf an Kopf liegen und Gold weit hinter sich lassen.Ich bin durch physischen Besitz und über die Junior-Portfolios in großem Umfang in Gold und Silber engagiert. Aber es sind fast drei Tränen vergangen, seit ich aus dem VanEck Gold Miners ETF ausgestiegen bin, nachdem ich am 16. März 2020, genau an dem Tag, als die Edelmetalle ihren Tiefpunkt erreichten, einen der besten Calls meiner Karriere getätigt hatte. Ich verließ die Positionen im August 2020, als sich der GDX auf 44 USD je Aktie zubewegte.