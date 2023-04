NGX Ltd.: Bevorrechtige Zeichnung

Gestern Nachmittag sind bei mir die Zeichnungsunterlagen für die Vorrechtszeichnung für das NGX Ltd. IPO eingetroffen. NGX Ltd. www.ngxlimited.com ) ist die Abspaltung von Sovereign Metals (ASX: SVM) und wenn Sie Aktien von Sovereign Metals im Depot haben, dann müssten Sie bereits im Verhältnis 11 zu 1 Gratis-Aktien von NGX Ltd. erhalten haben. Die Abspaltung samt Ex-Tag liegt schon Wochen zurück und wir haben ausführlich darüber berichtet.Nun haben Sie das Recht, für jede NGX Ltd. Aktie, die Sie erhalten haben, eine weitere Aktie im anstehenden Börsengang der Firma zu zeichnen. Die neuen Aktien werden zu 0,20 AUD ausgegeben. Laut dem Prospekt und auch laut den Unterlagen, die ich erhalten habe, ist der Überbezug möglich.Ein Überbezug bedeutet, dass man mehr Aktien zeichnen kann, als einem rein rechtlich zustehen. Allerdings kann nicht gewährleistet werden, dass Sie den Überbezug auch bekommen werden.Sie haben nun also 3 Möglichkeiten:1) Sie geben keine Zeichnung ab und behalten nur die Gratis-Aktien, die Sie schon bekommen haben. Die Bezugsrechte verfallen dann wertlos, da auch kein Handel stattfindet.2) Sie zeichnen exakt die Stückzahl, die Ihnen auch zusteht. Also wenn Sie z.B. 10.000 Gratis-Aktien von NGX erhalten haben, zeichnen Sie weitere 10.000 Aktien, für 0,20 AUD je Aktie3) Sie versuchen einen Überbezug. Also z.B. 100.000 Aktien für 0,20 AUD im Gegenwert von 20.000 AUD. Wir werden für unser Wachstumsdepot, in dem wir 11.563 NGX-Aktien bekommen haben, einen Überbezug abgeben und versuchen 100.000 Aktien zu zeichnen (ca. 2% vom Depotgesamtwert). Ob wir diese bekommen oder nicht, wird sich dann herausstellen.Wer schon länger Leser ist, der kennt zumindest das Malingunde Grafit-Projekt von Sovereign noch gut. Das ist auch das Haupt-Asset, das nun in NGX LTD ist. Ein weit entwickeltes Grafit-Projekt mit vorhandener Vormachbarkeitsstudie (PFS). Aus meiner Sicht sehr gutes Grafit-Projekt mit herausragender Metallurgie, geringer CAPEX und schneller Kapitalrückzahlung.Die weiteren Projekte sind Zugabe und ich denke man wird sich zu 80% auf Malingunde fokussieren.Malingunde ist nicht das größte Projekt der Welt oder das mit dem höchsten Gehalt, jedoch starten die Mineralisierungen direkt an der Oberfläche und das Grafit ist in dem weichen Saprolith enthalten. Dies bedeutet keine Sprengungen, kein Mahlen und keine Landmassen, die bewegt werden müssen, um an das Grafit zu gelangen. All diese Voraussetzungen sparen Kosten und Energie.Die Firma kommt im IPO mit einer sehr niedrigen Bewertung und einer starken Cash-Position. Läuft alles nach Plan wird NGX LTD mit dem Börsengang 9,5 Millionen AUD Cash einnehmen. Es sollen 47,8 Millionen Aktien zu 0,20 AUD ausgebeben werden.