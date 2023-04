Gold liefert Signal kurzfristiger Schwäche

Der Goldpreis schien mit seiner Rückkehr über die runde 2.000 USD-Marke ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen. Doch letztlich endet der Kampf (erneut) rund um das Level der 2.000 USD. Mit den bisherigen Abgaben fällt die Unterstützung von 1.984 USD, wie zuletzt im Gold-Video als Trigger bezeichnet und vor gerade einmal zwei Tagen auch noch erfolgreich bestätigt, ist es jetzt wie getitelt. Als nächstes ruft daher das Niveau von 1.952 USD, bevor es darunter sogar noch weiter in Richtung 1.920 USD abwärts gehen könnte. Spätestens dort bestehen gute Chancen für eine Stabilisierung. Doch zunächst weist auch saisonal der Wind bis in den Mai hinein gen Süden.Um die gegenwärtig kritische Situation zu entspannen, bedarf es einer schnellen Rückkehr über die Marke von 2.000 USD je Unze. Erst dann wäre weiterer Spielraum bis 2.046 und höher bis zum nominalen Allzeithoch gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.