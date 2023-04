Gold - Sind die Bullen schon zurück?

Die Rally des Goldpreises hatte im März bereits über das bisherige Verlaufshoch bei 1.959 USD geführt und in der Spitze auch den Widerstand bei 2.020 USD überwunden. Ausgehend von einem Hoch bei 2.048 USD wurde dieser Anstieg aber seither korrigiert und im Rahmen einer ersten Abwärtsbewegung gestern fast schon der Support bei 1.959 USD erreicht. Allerdings startete kurz zuvor eine dynamische Erholung, die den Wert aktuell wieder an die Hürde bei 1.998 USD zurückführt.In Bezug auf die Längenverhältnisse der bisherigen Abwärtsbewegungen könnte die Korrektur gestern bereits beendet worden sein. Auch der steile Anstieg am Nachmittag unterstreicht, dass die Käufer zurück sind. Für ein erstes Kaufsignal muss der Goldpreis allerdings erst einmal über 2.011 und 2.020 USD klettern. Danach könnte das Hoch bei 2.048 USD und die Rekordmarke bei 2.074 USD angelaufen werden.Unter 1.981 USD wäre dagegen ein Test des gestrigen Tiefs zu erwarten. Darunter käme es zu Abgaben bis 1.959 USD. Hier dürfte der Goldpreis wieder nach Norden drehen und so einen Einbruch auf 1.920 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)