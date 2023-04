Goldpreis im Big Picture: Hopp oder Top kurz vor dem Rekordhoch?

Erstmals seit März 2022 hat der Goldpreis in US-Dollar im März 2023 wieder die runde Marke von 2.000 USD erreicht und mit 2.048,77 USD leicht überboten. Gold-Anleger fühlen sich wieder einmal in ihrer Weltanschauung bestätigt: Gold bewährt sich früher oder später doch als Krisenwährung.Die eingeschworene Community wartet jetzt gespannt auf den ganz großen Ausbruch auf neue Allzeithochs deutlich über 2.076 USD. Doch die Charttechnik gibt noch kein grünes Licht. Und kürzlich hat zu allem Überfluss auch noch die Berliner RBB Abendschau über die letzten Goldhochs berichtet …Im Wochen-Chart stehen wir bei Gold jetzt wieder auf dem Niveau, das wir schon einmal im August 2020 und März 2022 gesehen haben. Seitdem ist viel passiert in und auf der Welt: Corona-Krise, Rekordinflation in der westlichen Welt, Ukraine-Krieg und Zinswende sowie Energiekrise und drohende Rezession in den USA und Europa. Ob der in der Summe eher seitwärts laufende Goldkurs vor diesem Hintergrund wirklich als Krisenwährung taugt, sei einmal dahingestellt.Charttechnisch befindet sich Gold jetzt an einem markanten Niveau. Aktuell steht Gold inmitten der roten Widerstandszone, die zwischen ca. 1.998 und 2.076 USD. Es zeichnet sich – auch stimmungstechnisch – dass diese Zone wohl in den nächsten Wochen überwunden werden könnte.Der Jubel bei den Gold-Anlegern wird entsprechend groß sein. Unrealistische Kursziele von 5.000 oder gar 10.000 USD werden wieder die Runde machen. Doch schon ab ca. 2.300 USD könnte die Luft wieder sehr dünn werden. Denn dort in etwa treffen die Kurse auf einen “uralten” Widerstand, der zurück in das Jahr 1980 geht. Vielleicht springt Gold im Zuge einer schnellen Euphorie auch auf 2.400 USD. Aber die nächste große Bewegung wird wieder zurück unter die psychologisch ach so wichtige Marke von 2.000 USD führen.Abschließend noch ein kurzer Blick auf die mediale Seite. Wenn Sie nicht in Berlin wohnen, haben Sie die RBB Abendschau vom 15. April sehr wahrscheinlich nicht gesehen. Die RBB Abendschau ist kein Finanzformat oder Verbrauchermagazin. Es ist gewissermaßen die Tagesschau für Berlin. Berichtet werden hier jeden Tag um 19:30 Uhr über regionale Geschehnisse. Demonstrationen, Wetter und Politik etc. pp. rund um die Hauptstadt.Dennoch wurde hier in 6 von 29 Minuten über Gold und Immobilien berichtet. Berichte über den Goldpreis gehören in der Abendschau nicht zum Alltag. Im Archiv der letzten Jahre findet sich dazu auch nichts Passendes. Vor diesem Hintergrund ist die Abendschau vom 15. April schon sehr bemerkenswert!Warum schreibe ich das? Weil es zumindest ein kleiner Kontraindikator hinsichtlich des weiteren Kursverlaufs sein könnte. Zwar hat die Abendschau keine große Reichweite. Wenn jedoch ein TV-Format aus dem Nichts heraus plötzlich über Gold berichtet, sollte man zumindest hellhörig werden. In Kombination der beschriebenen eher verhaltenen Charttechnik mit begrenztem Potenzial, spricht auch dieser Punkt aktuell nicht für einen großen anstehenden Ausbruch beim Goldpreis.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.