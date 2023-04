Egon von Greyerz Interview: Dollar-Ende! Jetzt handeln!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

01:00 Der perfekte Bullenmarkt

02:00 Starke Anstiege von Au und Ag seit 20 Jahren

02:50 Kern-Inflation in den USA steigt wieder

03:45 Währungsentwertung ist sicherer Treibstoff für Gold

05:40 US Finanzministerin Yellen gibt Risiken für den Dollar zu

06:15 Welt-Währungsreserven in US-Dollar sinken drastisch

07:00 Bedeutung der BRICS steigt, Dollar verliert

09:30 Schwäche der Weltwirtschaft und der Banken spricht ebenfalls für Gold

10:30 Vermeidung des Zusammenbruchs wird Währungsstabilität vorgezogen

12:00 Bankencrashs finden jetzt per Mausclick statt

13:30 Der langsame Gold-Bullenmarkt hat bisher wenig Aufmerksamkeit erregt

14:50 Der Wert der Goldproduktion 2022 beträgt ca. 50% des US-Defizits vom März 2023

15:30 Ein starker Gold- und Silbermarkt widersetzt sich Angriffen

16:30 Höhere Nachfrage kann nur über höhere Preise erfüllt werden

17:45 Ein guter Zyklus für Metalle steht einer Todesspirale der Währungen gegenüber

18:30 Wer jetzt seine Kaufkraft erhält, steigert sie in Wirklichkeit dramatisch

20:00 Auch kleine Summen werden einen Unterschied machen!

Der aktuelle Gold-Bullenmarkt ist nach Einschätzung von Egon von Greyerz perfekt, da er ohne jede Euphorie verläuft und viele Anleger noch nicht eingestiegen sind. Sehr viele Argumente sprechen für eine Fortsetzung und Beschleunigung des Trends: Angebotsprobleme, Inflation, Energiekrise und Währungszerrüttung.Der US-Dollar gerät global immer weiter unter Druck, die Bedeutung der BRICS steigt. Auch die Bankenkrise ist nicht vorbei und zur Verhinderung des sofortigen Zusammenbruchs wird man weiter das Geld entwerten. In dieser Zeit ist es wichtig, seine Einlagen bei Banken zu minimieren und Edelmetalle außerhalb des Bankensystems zu halten.Tritt der Bullenmarkt jetzt in die Beschleunigungsphase ein, wird es nicht im entferntesten genug Metalle zur Befriedigung der Nachfrage geben. Die Relationen sprechen für stark steigende Preise, so belief sich z.B. das US-Haushaltsdefizit im März auf 378 Mrd. $, der Wert der Weltgoldproduktion 2022 nur auf 181,8 Mrd. $.Bei Silber sind die Relationen noch verrückter. Verschiebungen finden am Anleihemarkt statt, US-Währungsreserven werden abgebaut. Nutzen Sie jetzt die Zeit, bevor der Engpaß eintritt.Vermögenserhalt jetzt: goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)