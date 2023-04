Gold flirtet aufgrund schwächerer US-Konjunkturdaten mit 2.000 USD

Der Goldpreis konnte sich am Donnerstag wieder über der Schlüsselmarke von 2.000 USD festigen, da der Dollar und die Renditen von Staatsanleihen zurückgingen, nachdem schwache US-Wirtschaftsdaten die Argumente für eine Pause bei den Zinserhöhungen durch die Federal Reserve gestärkt hatten, berichtet Reuters . Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen in der vergangenen Woche leicht an, was auf eine allmähliche Verlangsamung des Arbeitsmarktes hindeutet, während ein anderer Datensatz weniger Verkäufe bestehender Eigenheime und eine weitaus geringere als die prognostizierten Fabrikaktivitäten in der mittelatlantischen Region zeigte."Wir haben ein katastrophales Philly Fed gesehen und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen weiter an, also schwächelt die Wirtschaft, in einigen Bereichen mehr als in anderen", sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA. Die Daten drückten den Dollar-Index um 0,2% nach unten, während die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen ebenfalls fielen. "Damit Gold wieder auf ein Rekordhoch steigen kann, muss die Zinserhöhung im Juni komplett vom Tisch sein", fügte Moya hinzu.Die Märkte rechnen mit einer 88%igen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai, die laut einer Reuters-Umfrage die letzte sein wird, wobei die Fed die Zinsen für den Rest des Jahres 2023 konstant halten wird. "In dieser Woche gab es einige aggressive Äußerungen von Fed-Sprechern, und eine Fortsetzung dieser Äußerungen könnte dem Dollar Auftrieb geben und Gold auf der Abwärtsseite exponiert lassen", schrieb DailyFX-Analyst Warren Venketas in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de