Palladium - Phönix aus der Asche

In den letzten Wochen setzte sich bei Palladium nach einer Bodenbildungsphase über dem Support bei 1.383 USD eine Kaufwelle in Gang und sorgte mit dem Anstieg über das Zwischenhoch bei 1.531 USD für ein starkes Kaufsignal. Es folgte der direkte Anstieg an den nächsthöheren Widerstand bei 1.641 USD, an dem der Wert am 18. April nach unten abprallte. Seither wird die Kaufwelle auf hohem Niveau konsolidiert, ohne dass sich die Verkäufer bislang spürbar zurückgemeldet hätten.Der Ausbruch über 1.531 USD hat unter Umständen sogar eine mittelfristige Trendwende eingeleitet, die nach dem monatelangen tiefen Fall von Palladium entsprechend viel Potenzial hätte. Ein Ausbruch über 1.641 USD wäre dabei der nächste Schritt und würde zu einem Anstieg bis 1.698 und darüber ggf. bis 1.725 USD führen. Sollte auch diese Zielmarke überschritten werden, stünde sogar ein Sprung bis 1.772 und 1.835 USD auf der Agenda.Scheitern die Käufer dagegen weiter an der Hürde bei 1.641 USD, könnte eine Korrektur bis 1.531 USD folgen, ehe dort die nächste Kaufwelle starten dürfte. Erst darunter käme es zu deutlicheren Abgaben bis 1.450 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)