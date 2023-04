US-Bankeinlagen stiegen, Kredite sanken in der letzten Woche, zeigen Fed-Daten

Die Einlagen bei den US-Geschäftsbanken sind Anfang April gestiegen, ein erneutes Zeichen des Vertrauens in den Bankensektor nach den massiven Einlagenabflüssen nach dem Zusammenbruch zweier großer Regionalbanken im vergangenen Monat, berichtet Reuters . Die Daten der Federal Reserve zeigen, dass die Einlagen bei allen Geschäftsbanken in der Woche zum 5. April auf 17,43 Billionen US-Dollar gestiegen sind (nicht saisonbereinigt), gegenüber 17,35 Billionen US-Dollar in der Vorwoche.Der Anstieg verteilte sich in etwa gleichmäßig auf die 25 größten Banken und die kleinen und mittleren Banken. Damit lagen die Einlagen bei den größten Banken über dem Niveau vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, während sie bei den kleinen Banken immer noch unter dem früheren Niveau lagen. Kleine Banken waren von den Einlagenabflüssen nach den beiden Zusammenbrüchen besonders stark betroffen. Einige Einleger verlagerten ihr Geld zu größeren Instituten, weil sie befürchteten, dass Konten mit einem Guthaben von mehr als 250.000 Dollar durch die Bundesversicherung gefährdet sein könnten.Nach mehr als einem Jahr drastischer Zinserhöhungen durch die Fed, mit denen die Wirtschaft gebremst und die Inflation abgekühlt werden sollte, schienen die Turbulenzen im Bankensektor im vergangenen Monat die Voraussetzungen für eine weitere Verschärfung der Kreditbedingungen zu schaffen, die durch die Zinserhöhungen der Fed bereits eingetreten war. Ein Rückgang der Einlagen kann dazu führen, dass die Banken weniger Kredite vergeben können, auch wenn die Daten der Fed bisher noch keine großen Auswirkungen zeigen.© Redaktion GoldSeiten.de