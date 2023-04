WTI-OIL vertagt den Ausbruch und GapClose voraus?

Quelle Chart: stock3

Nach der massiven Eröffnungslücke (UpGap) vom 3. April, landete das Rohöl der Sorte WTI nahe dem Widerstandsbereich von 82,20 USD. Der mögliche Ausbruch, siehe dazu die Analyse vom 6. April , scheiterte schließlich bzw. wurde vielmehr vertragt. Denn sofern die Preislücke geschlossen wurde, könnten tendenziell wieder steigende Notierungen ihren Einzug finden, um nochmals das Level bei 82,20 USD zu attackieren. Oberhalb dessen wäre Luft in Richtung 93,00 USD je Barrel.Sollte sich hingegen weiterer Verkaufsdruck bis unter 73,15 USD eröffnen, wäre durchaus mit einer kompletten Relativierung des strammen Aufwärtsimpulses seit März zu rechnen. Abgaben bis 71,00 USD könnten dabei nur ein Vorgeschmack eventuell weiterer Verluste sein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.