Lynas Rare Earth Ltd.: Gutes Quartal

Lynas heute mit dem Quartalsbericht per Ende März: Link Der Umsatz kletterte zurück auf 237 Millionen AUD und trotz Investitionen von 155 Millionen AUD in die neue Anlage in Westaustralien zog der Cash-Bestand erstmals in der Unternehmensgeschichte auf 1,11 Milliarden AUD an. Fairerweise muss man dazu sagen, dass man 200 Millionen AUD an frischem Kapital vom japanischen Partner im Quartal erhalten hat.Die NdPr-Produktion erreichte mit 1.725 Tonnen ein neues Allzeithoch und laut dem Quartalsbericht bleibt die Nachfrage nach den Produkten auf einem sehr hohen Niveau.Ein gutes Quartal für Lynas Rare Earths und im Bericht sind auch die Fortschritte beim Bau der neuen Anlage in Westaustralien dokumentiert. Laut den mir vorliegenden Informationen wird das Management am kommenden Freitag einen Gesprächstermin mit dem zuständigen Minister in Malaysia haben, nachdem Lynas Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt hat.Lynas-Geschäftsführerin Amanda Lacaze sagte, das Unternehmen sei "sehr zuversichtlich, was die Gründe für unsere Berufung angeht", da sie wissenschaftlich fundiert sei.Sollte der Einspruch keinen Erfolg haben, dann wird die Produktion in den nächsten Quartalen schwächer ausfallen und das Ergebnis beeinflussen.Lynas bleibt für mich eine gute Halteposition, da der strategische Wert dieses Seltenen-Erden-Produzenten für die westlichen Kunden unvorstellbar hoch ist.Die Aktie heute 4,75% höher mit 11,77 Millionen gehandelten Stücken:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport