Equatorial Resources Ltd. - Endlich: Neues Projekt für die Firma

Nach einer jahrelangen Suche meldete unser "Cash-Kings" Equatorial Resources endlich die Akquisition eines neuen Projektes: Link Vorbehaltlich der üblichen Due-Diligence wird Equatorial das Nimba Alliance Eisenerzprojekt in Guinea (Westafrika) akquirieren. Mit einem Eisenerzprojekt kehrt man zurück zu den Wurzeln, nachdem man zuvor im Kongo aktiv war.Während die Due-Diligence-Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, wird Equatorial fünf Millionen Aktien für zwei Lizenzen ausgeben, wobei weitere fünf Millionen Aktien ausgegeben werden sollen, wenn die Genehmigung für Nimba West erneuert wird.Laut den Angaben in der Pressemeldung, gehörte diese Lizenz vorher einem internationalen Konsortium von Bergbaufirmen, in dem unter anderem auch BHP aktiv war.Vor 2015 gab es umfangreiche Explorations-, Ingenieur- und Aufbereitungsstudien mit bedeutenden Ergebnissen wie 14 Meter mit 60,70% Eisenerz an der Oberfläche bei Nimba North und Gesteinssplitter mit einem Gehalt von bis zu 61 % auf Nimba West.Nimba West und Nimba North grenzen an das von Robert Friedland unterstützte, 750 Mio. Tonnen schwere Nimba-Erschließungsprojekt (HPX) an, während FORTESCUA METALS von Andrew Forrest mit dem nahe gelegenen North Nimba-Projekt verbunden ist.Ebenfalls in der Nähe, gleich hinter der Grenze in Liberia, befindet sich das Eisenerzprojekt Tokadeh, das dem indischen Unternehmen ArcelorMittal gehört.Eine interessante Akquisition von Equatorial, die ich natürlich lieber vor zwei Jahren gesehen hätte als heute. Die Firma hat aktuell noch ca. 17 Millionen AUD in Cash und somit mehr als ausreichend Kapital, um die Exploration auf den Gebieten voranzutreiben.Die Aktie reagierte positiv und am Ende ein Plus von 20,70% bei 2,7 Millionen gehandelten Aktien. Das Tageshoch lag bei 0,22 AUD, doch die Aktie ging am Ende bei nur 0,175 AUD aus dem Handel.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.