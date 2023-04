Kitco-Umfrage: Abnehmende bullische Stimmung deutet auf niedrigeren Goldpreis hin

Der Preissturz unter 2.000 Dollar je Unze vertrieb kurzfristig die bullische Stimmung am Goldmarkt; doch mit so viel Unsicherheit in der Luft erwarten einige Analysten und Kleinanleger kurzfristig einen deutlichen Selloff. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 23 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (26%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Acht (35%) erwarten einen niedrigeren Preis, während neun (49%) eher neutral blieben.Außerdem gaben 618 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 329 (53%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 166 (27%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 123 (20%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de