Gold - Aufwärtstrend auf Umwegen

Seit der kleine Doppelboden an der Unterstützung bei 1.807 USD die vorherige Korrekturphase Anfang März beendete, stieg der Goldpreis geradlinig in Richtung des Allzeithochs bei 2.074 USD an und stoppte die Rally erst an der Kurszielzone um 2.050 USD. Seither läuft eine Korrektur, die nach einem Tief bei 1.969 USD in eine kurze Erholung mündete. Dieser Anstieg von Mitte letzter Woche wurde nach einem Hoch bei 2.012 USD allerdings am vergangenen Freitag wieder abverkauft. Aktuell nähert sich der Kurs des Goldpreises dem Tief der Korrektur.Die erste Chance auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends haben die Käufer in der letzten Woche vergeben. Allerdings könnte es schon im Bereich von 1.959 bis 1.969 USD zu einem zweiten Versuch kommen. Dabei hätte jetzt ein Anstieg über 2.012 USD ein Kaufsignal zur Folge und würde für Zugewinne bis 2.048 und darüber bereits 2.074 USD sorgen können.Setzt der Goldpreis dagegen unter 1.959 USD zurück, gäbe es an der 100 %-Ausdehnung der ersten Korrekturwelle bei 1.932 USD eine weitere Chance, die Rallyphase zu reaktivieren. Darunter müsste dagegen bereits der Keysupport bei 1.920 USD eine Verkaufswelle bis 1.875 USD aufhalten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)