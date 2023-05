Schlechte Mathematik: Eine kurze Geschichte gescheiterter Wirtschaftsprognosen

Wirtschaftsprognosen sind nicht nur schwierig, sie sind nahezu unmöglich. Aber das hat viele gut ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler nicht davon abgehalten, ihre Prognosen abzugeben. Irving Fishers mathematische Herangehensweise an Wirtschaft und Finanzen wird auch heute noch gepriesen. Doch seine Gleichungen hielten ihn nicht davon ab, nur neun Tage vor dem Börsenkrach von 1929 zu verkünden, dass "die Aktienkurse so etwas wie ein dauerhaftes Hochplateau erreicht haben". 1930 sagte John Maynard Keynes voraus, dass wir in 100 Jahren aufgrund des technischen Fortschritts nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten würden. Die Uhr ist zwar noch nicht abgelaufen, aber die Vorhersage sieht ziemlich dumm aus.Es ist leicht, eine einzelne Vorhersage beiseite zu schieben. Vielleicht sollten wir das auch. Wir können jedoch nicht leugnen, dass Keynes einen nachhaltigen Einfluss auf die Wirtschaftswissenschaften hatte. Die renommiertesten Universitäten lehren den Keynesianismus und andere mathematisch orientierte Ansätze in diesem Fach. Dieser mathematische Ansatz sollte eigentlich Klarheit bringen. Stattdessen haben eine Reihe hochkarätiger (und sehr einflussreicher) keynesianischer Wirtschaftswissenschaftler so viele falsche Vorhersagen gemacht, dass es kaum zu glauben ist.Arthur Okun hat an der Columbia University studiert. Er lehrte in Yale und leitete den Council of Economic Advisors von Präsident Lyndon B. Johnson. In seinem 1970 erschienenen Buch "The Political Economy of Prosperity" argumentierte Okun: "Das Fortbestehen des Wohlstands ist die herausragende Tatsache der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte der 1960er Jahre. Die Abwesenheit einer Rezession seit fast neun Jahren stellt eine diskrete und dramatische Abweichung von der traditionellen Leistung der amerikanischen Wirtschaft dar. .... Als Rezessionen ein regelmäßiges Merkmal des wirtschaftlichen Umfelds waren, wurden sie oft als unvermeidlich angesehen. .... Eine energischere und konsequentere Anwendung der wirtschaftspolitischen Instrumente trug dazu bei, dass das Muster des Konjunkturzyklus obsolet wurde und die Stagnationsmythen widerlegt wurden."Der Konjunkturzyklus setzte sich in der Tat fort. Paul Samuelson studierte an der University of Chicago und in Harvard. Er lehrte am MIT, an der Sloan School of Business und an der Universität von Chicago. In seinem Lehrbuch "Economics" von 1985 heißt es: "Jede Wirtschaft hat ihre Widersprüche .... Was zählt, sind die Ergebnisse, und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das sowjetische Planungssystem ein starker Motor für das Wirtschaftswachstum war." In der 1989er Version des Buches hieß es: "Im Gegensatz zu dem, was viele Skeptiker zuvor geglaubt hatten, ist die sowjetische Wirtschaft der Beweis dafür, dass ... eine sozialistische Planwirtschaft funktionieren und sogar gedeihen kann."Die UdSSR brach kurz darauf zusammen... aber der Keynesianismus überlebte. Paul Krugman hat in Yale und am MIT studiert. Er hat am MIT, in Stanford, Berkeley, an der London School of Economics und in Princeton gelehrt. Er schrieb: "Das Wachstum des Internets wird sich drastisch verlangsamen, da der Fehler im Metcalfe'schen Gesetz - das besagt, dass die Anzahl der potenziellen Verbindungen in einem Netzwerk proportional zum Quadrat der Anzahl der Teilnehmer ist - offensichtlich wird: Die meisten Menschen haben sich nichts zu sagen! Bis etwa 2005 wird sich zeigen, dass die Auswirkungen des Internets auf die Wirtschaft nicht größer sind als die des Faxgeräts."Krugmans Reaktion war eher humorvoll. Zunächst behauptete er, es sei ein Versuch gewesen, Spaß zu machen und zum Nachdenken anzuregen. Jetzt behauptet er, er könne sich nicht einmal daran erinnern, die Erklärung geschrieben zu haben. Man stelle sich das vor. Vermutlich verhält sich Krugman wie Milliarden andere und nutzt das Internet unzählige Male am Tag. Jeder Schritt in dieser Argumentation war falsch. Aber seine fehlgeschlagene Vorhersage ist offensichtlich keine Anklage gegen seine Argumentation. Es ist eine vergessbare Nebensächlichkeit. Vielleicht bin ich ungerecht. Die Vorhersage von technologischen Innovationen ist schwierig. Versuchen wir es mit etwas, das sich als wichtig erwiesen hat: Öl.Am 27. Juni 2008 schrieb Krugman in der New York Times: "Eine strengere Regulierung der Terminmärkte ist keine schlechte Idee, aber sie wird die Tage des billigen Öls nicht zurückbringen. Nichts wird das. Die Ölpreise werden in den kommenden Jahren schwanken - es würde mich nicht überraschen, wenn sie für eine Weile sinken, weil die Verbraucher weniger fahren, auf sparsamere Autos umsteigen und so weiter -, aber der langfristige Trend ist sicherlich steigend."An diesem Tag wurde der Ölpreis über 140 Dollar gehandelt. Bald darauf sank er wieder ab. Und trotz einer fast zwei Jahrzehnte andauernden Inflation hat der Ölpreis diesen nominalen Höchststand noch immer nicht überschritten. Vielleicht bin ich immer noch ungerecht. Spekulanten wissen, wie schwierig es ist, die Preisentwicklung eines einzelnen Rohstoffs vorherzusagen. Schauen wir uns eine Vorhersage von Krugman über den Markt im Allgemeinen an (seine selbsternannte Spezialität).Am 9. November 2016 schrieb er: "Es sieht jetzt wirklich nach Präsident Donald J. Trump aus, und die Märkte stürzen ab. Wann können wir erwarten, dass sie sich erholen? Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, mir darüber Gedanken zu machen, auch wenn das mein Spezialgebiet ist. Die Katastrophe für Amerika und die Welt hat so viele Aspekte, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf der Liste der Dinge, die ich fürchte, weit unten stehen. Aber ich denke, die Menschen wollen eine Antwort: Wenn die Frage lautet, wann sich die Märkte erholen werden, lautet die erste Antwort: nie. Zwischen Krugmans Vorhersage und dem Crash von 2020 hat sich der S&P 500 mehr als verdoppelt und der Nasdaq mehr als verdreifacht. Ist das das Beste, was der Keynesianismus zu bieten hat?Viele glauben, dass Krugman heute eher ein politischer Kommentator als ein ernsthafter Wirtschaftswissenschaftler ist. Das mag wahr sein. Aber Volkswirtschaftler auf höchster Ebene waren nicht immer vorausschauender. Im Jahr 2004 veröffentlichten die Volkswirtschaftler der New Yorker Federal Reserve, Jonathan McCarthy und Richard Peach, einen Artikel, in dem sie die Blase auf dem US-Immobilienmarkt bestritten.Der in Harvard und am MIT ausgebildete Ben Bernanke stimmte dem sicherlich zu. Im Juli 2005 antwortete er auf die Frage nach einer Immobilienblase mit den Worten: "Nun, ich glaube, ich kaufe Ihnen Ihre Prämisse nicht ab. Das ist eine ziemlich unwahrscheinliche Möglichkeit. Wir hatten noch nie einen landesweiten Rückgang der Immobilienpreise. Was ich also für wahrscheinlicher halte, ist, dass sich die Immobilienpreise verlangsamen, vielleicht stabilisieren - und die Konsumausgaben ein wenig bremsen. Ich glaube aber nicht, dass dies die Wirtschaft zu weit von ihrem Vollbeschäftigungspfad wegbringen wird."Als die Probleme auftauchten, wurde Bernanke gefragt, ob sie in bestimmten Gegenden bleiben oder sich landesweit ausbreiten würden. Er argumentierte: "Man kann einige Arten von Spekulationen beobachten: Investoren, die Eigentumswohnungen schnell verkaufen. Diese Art von Dingen sieht man in einigen lokalen Gebieten. Ich bin zuversichtlich, dass die Bankenaufsichtsbehörden genau darauf achten werden, welche Art von Krediten vergeben wird, und dass die Kreditwürdigkeitsprüfung richtig durchgeführt wird. Aber ich glaube, dass es sich dabei hauptsächlich um ein lokales Problem handelt und nicht um etwas, das sich auf die nationale Wirtschaft auswirken wird."Vom März 2006: "Unsere Prüfer sagen uns, dass die Kreditvergabestandards im Allgemeinen solide sind und nicht mit den Standards vergleichbar sind, die vor zwei Jahrzehnten zu den allgemeinen Problemen im Bankensektor beigetragen haben."Vom Januar 2007: "Ich habe mehrere Möglichkeiten beschrieben, wie die Aufsichtsbehörde der Fed bei der Erfüllung ihrer anderen Aufgaben hilft. Meiner Ansicht nach ist der größte externe Nutzen der Aufsichtstätigkeit der Fed jedoch derjenige, der mit der Rolle der Institution bei der Verhinderung und Bewältigung von Finanzkrisen zusammenhängt."Vom Februar 2007: "Nach unserer Einschätzung gibt es derzeit kaum Anzeichen dafür, dass die Probleme mit Subprime-Hypotheken auf den breiteren Hypothekenmarkt übergegriffen haben, der immer noch gesund zu sein scheint. Und die Kreditvergabe scheint immer noch gesund zu sein."Vom Mai 2007: "In Anbetracht der fundamentalen Faktoren, die die Nachfrage nach Wohnraum stützen sollten, glauben wir, dass die Auswirkungen der Probleme im Subprime-Sektor auf den breiteren Wohnungsmarkt wahrscheinlich begrenzt sein werden. .... Wichtig ist, dass wir keine ernsthafte Auswirkung der Probleme im Subprime-Markt auf Banken oder Sparkassen sehen; bei den in Schwierigkeiten geratenen Kreditgebern handelte es sich größtenteils nicht um Institute mit staatlich versicherten Einlagen."Vom Juli 2007: "Die Weltwirtschaft ist weiterhin stark, gestützt durch ein solides Wirtschaftswachstum im Ausland. Die US-Exporte dürften in den kommenden Quartalen weiter zunehmen. Insgesamt dürfte die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2007 in moderatem Tempo wachsen, wobei sich das Wachstum im Jahr 2008 auf eine Rate nahe dem Grundtrend der Wirtschaft beschleunigen dürfte."Aber Sie wissen, was dann geschah: Die Probleme auf dem US-Subprime-Hypothekenmarkt wurden nicht "eingedämmt", und die US-Wirtschaft brach zusammen. Die Weltwirtschaft geriet in eine Krise. Als Reaktion darauf weitete die Fed ihre Bilanz auf 2 Billionen Dollar aus, indem sie toxische Wertpapiere aufkaufte. Bernanke erklärte: "Ich denke, wir würden die Bilanz gerne auf den Stand vor der Krise [2008] zurückführen, also auf etwas unter 1 Billion Dollar oder weniger." Doch die Bilanz der Fed wuchs stetig auf über 4 Billionen Dollar an.Nach COVID-19 liegt die Bilanz der Fed nun bei knapp 8,6 Billionen Dollar. Ich bin mir sicher, dass Keynesianer und dergleichen das alles wegdiskutieren würden. Aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass ihre Kurzsichtigkeit ein ernstes Problem bleibt. Im Oktober 2022 erhielt Bernanke den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für seine Forschungen zu Banken- und Finanzkrisen. Im März 2023 brach die Silicon Valley Bank zusammen. Die USA erlitten die zweitgrößte Bankenpleite ihrer Geschichte, ohne dass die Fed eine Warnung ausgesprochen hätte.Haben die heutigen Fed-Mitarbeiter die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Studie des ehemaligen Vorsitzenden nicht gelesen? Haben sie keine sinnvollen Hinweise gegeben? Während Akademiker, Volkswirtschaftler und Zentralbanker Wege finden, ihre eigenen Fehler zu verzeihen, müssen die Anleger mit ihnen umgehen. Sicherlich haben Sie die Gewitterwolken am Horizont bemerkt.Es ist unklar, wie schlimm es werden wird. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Janet Yellen (Brown und Yale) 2017 voraussagte, dass wir zu ihren Lebzeiten keine weitere Finanzkrise erleben würden. Angesichts all dessen, was wir besprochen haben, sind ihre Worte alles andere als beruhigend. Selbst das Team "Sanfte Landung" rechnet nun mit einer "milden Rezession", die noch in diesem Jahr beginnen wird.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 21. April 2023 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.