Die Fed wird weiter überdacht

Bevor die Uhren digitalisiert wurden, konnte man sagen: "Eine stehen gebliebene Uhr geht zweimal am Tag richtig", und selbst junge Leute wussten, was man damit meinte. Ein Mechanismus konnte zwar nicht funktionieren, aber gelegentlich korrekt sein. So ist es auch mit der Federal Reserve und ihren Führungskräften. Sie machen viele Fehler, aber manchmal liegen sie auch richtig. Meiner Meinung nach tun sie das jetzt, indem sie der Inflationskontrolle Vorrang vor dem Wachstum einräumen. Das entschuldigt jedoch nicht die Fehler der Vergangenheit - vor allem, weil sie zur Inflation beigetragen haben.Diese Woche bin ich auf Reisen und nicht in der Lage, einen vollständigen Artikel zu verfassen, daher werde ich stattdessen ein Thema aufgreifen, über das ich in der Vergangenheit geschrieben habe und das auch heute noch sehr aktuell ist. Das letzte Mal habe ich letztes Jahr geschrieben. Nach der Zahl der Kommentare zu urteilen, war es einer der interessantesten Artikel der letzten Zeit. Ich schrieb ihn, als sich die Inflation als nicht übertragbar erwies, aber bevor der russische Angriff auf die Ukraine die Energiepreise in die Höhe trieb und die Inflation in die Höhe trieb. Im Nachhinein hat sich an meiner Meinung nicht viel geändert, aber ich habe ein paar zusätzliche Erkenntnisse gewonnen.Eine der schwierigsten Führungsaufgaben besteht darin, zu wissen, wann man seine Pläne ändern sollte. Ist das, was Sie tun könnten, besser als das, was Sie tun? Gewissheit ist unmöglich. Irgendwann erkennen gute Führungskräfte jedoch, dass ihre Pläne nicht gut laufen, und beginnen, nach besseren Plänen zu suchen. Ich habe Anfang 2022 geglaubt, dass die Federal Reserve diesen Punkt erreicht hatte.Ich meine nicht das politische Dilemma der Fed, damals wie heute. Ich meine die Fed selbst: ihre Existenz, ihre Struktur und ihre Ziele. Sie braucht eine vollständige Umstrukturierung, denn die Fed erreicht nicht das, was wir alle von ihr erwarten. Schlimmer noch, sie verursacht Probleme, auf die wir gut verzichten könnten.Ich glaube, dass die Beamten der Fed weitgehend für die Zyklen von Blasen, Booms und Pleiten der letzten 30 Jahre verantwortlich sind. Darüber hinaus tragen sie einen Teil der Schuld (natürlich nicht alle) an der zunehmenden Spaltung und dem Tribalismus in unserer Gesellschaft. Vieles davon ist auf das Wohlstandsgefälle zurückzuführen, das sie unterstützt und begünstigt haben.Ich habe schon früher darüber gesprochen, wie die Fed sich selbst in eine Ecke gedrängt hat. Alle Optionen sind schlecht und werden immer schlechter. Die Gründe, warum sie sich in dieser Lage befindet, sind kein Geheimnis. In der Tat liegt dies alles in der Konzeption des Federal Reserve Systems begründet. Sie versucht, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollte. Die einzige wirkliche Lösung ist eine umfassende Neugestaltung und Umstrukturierung.Was wir heute haben, funktioniert nicht, und es ist an der Zeit, den Federal Reserve Act zu ändern und die Ziele und Befugnisse zu ändern. Mir ist klar, dass dies gewagte Worte sind. Ich bin mir der Schwere meines Vorschlags voll bewusst. Und ich bin völlig offen für Ideen, wie eine neue und bessere Fed aussehen könnte. Ich weiß, dass jeder Übergang von hier nach dort auch schwierig sein wird.Es wird auch Zeit brauchen. Ich rechne nicht damit, dass irgendetwas Substanzielles passiert, bis wir zum Großen Reset kommen, bei dem wir gezwungen sein werden, viele Dinge zu denken und zu tun, die unter den gegenwärtigen Bedingungen undenkbar sind. In der Zwischenzeit rechne ich voll und ganz mit dem Jahr 2022 und glaube immer noch, dass die derzeitige Federal Reserve sich zunehmend in die Wirtschaft einmischen und die Dinge verschlimmern wird. Ihre Oberhäupter werden dies mit den besten Absichten tun, weil sie an ihr eigenes Dogma glauben.Ihrer Ansicht nach ist das genau das, was sie tun. Wir müssen dieses Gespräch führen, und es muss irgendwo beginnen. Deshalb werde ich heute damit beginnen.Wir sollten uns zunächst fragen, warum die Federal Reserve (oder eine andere Zentralbank) überhaupt notwendig ist. Die Beantwortung dieser Frage führt schnell zu viel tiefer gehenden Fragen, z. B. was "Geld" ist und wer seinen Wert schaffen/kontrollieren sollte. Viele Libertäre und Volkswirtschaftler der österreichischen Schule sind der Meinung, dass der Staat überhaupt keine Rolle spielen sollte.Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hätte ich dafür wahrscheinlich Sympathien gehabt. Ich werde jetzt nicht mehr für die vollständige Auflösung der Fed plädieren. Wir brauchen Zentralbanken mit begrenzten Möglichkeiten, so wie kleine Kinder Stützräder brauchen. Mein Ziel ist es, das derzeitige System zu verbessern und seine schädlichen Nebenwirkungen zu verringern.Das moderne Zentralbankwesen ist relativ neu. Bis zum 19. Jahrhundert gaben private Banken in der Regel ihre eigenen Geldscheine aus, die manchmal, aber nicht immer, an Gold gebunden waren. Kriege und politische Intrigen sorgten für Instabilität, mit regelmäßigen Paniken und Banküberfällen. Das Bankwesen war kein "System", wie wir es heute kennen. Die Banken machten ihr eigenes Ding, und wenn Ihre Bank in Schwierigkeiten geriet, war das auch Ihr Problem.Lassen Sie uns hier innehalten und eine wichtige Unterscheidung treffen. Heute assoziieren wir Zentralbanken mit "Fiatgeld" ohne unabhängige Sicherheiten wie Gold. Das ist aber nicht immer der Fall. Man kann sowohl einen Goldstandard als auch eine Zentralbank haben. Eine Zentralbank, die hinter den einzelnen Banken steht, trägt zur Stabilität bei und fördert damit das Vertrauen, das Einlagen anzieht. Dies wäre auch in einem System mit 100% Reserven wichtig.In den 1870er Jahren leistete die Bank of England mit dem Konzept des "Kreditgebers der letzten Instanz" Pionierarbeit. Der britische Schriftsteller Walter Bagehot (Mitbegründer des Magazins The Economist) fasste die Aufgabe der Zentralbanken so zusammen, dass sie Panik durch "freie Kreditvergabe an solvente Firmen, gegen gute Sicherheiten und zu hohen Zinssätzen" verhindern sollten. Das ist nicht das, was die heutige Federal Reserve tut. Insbesondere befolgt sie nicht den Teil "hohe Zinsen" von Bagehots Ratschlag. Dies ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu vielen unserer Probleme.Als Kreditgeber der letzten Instanz ist eine Zentralbank immer bereit, einer Geschäftsbank genügend Geld zu leihen, um die Einleger zurückzuzahlen. Das bedeutet nicht immer, dass die Bank in Schwierigkeiten ist. Jeden Tag fließt Geld ein und aus und gerät manchmal aus dem Gleichgewicht. In den USA stehen zur Schließung dieser Lücken über Nacht "Federal Funds" zur Verfügung, für die die Banken Zinsen in Höhe der Federal Funds Rate zahlen, deren Höhe vom Federal Open Market Committee (FOMC) festgelegt wird.