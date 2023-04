Medaro Mining kündigt geplante Ausgliederung der Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. an

Rohstoff-Welt.de gab heute seine Absicht bekannt, eine strategische Reorganisation seiner Vermögenswerte durchzuführen, wobei die das Unternehmen seine Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. in eine neu gegründete Einheit (SpinCo) ausgliedern würde. Diese würde eine unabhängige Notierung an der kanadischen Wertpapierbörse anstreben.



Infolge der Ausgliederung würde sich SpinCo ganz auf die Entwicklung und Vermarktung der Lithiumextraktionstechnologie von Global Lithium Extraction Technologies konzentrieren und das Unternehmen würde sich ganz auf seine Lithium- und Uranexplorationsprojekte in Quebec und Saskatchewan konzentrieren.



Gemäß den Bedingungen der Ausgliederung würden die Aktionäre des Unternehmens Stammaktien von SpinCo im Verhältnis zu der Anzahl der Stammaktien des Unternehmens erhalten, die sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ausgliederung halten. Die Beteiligung der Aktionäre am Unternehmen würde sich durch die Ausgliederung nicht ändern.





© Redaktion

