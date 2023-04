Statt die Solidität des Dollar wiederherzustellen, versuchen die Senatoren, den Nickel zu entwerten

Fiatwährungen, die einer Inflation ausgesetzt sind, erreichen irgendwann den Punkt, an dem die kleinste Rechnungseinheit praktisch wertlos wird - mehr Mühe in der Handhabung und in der Buchführung als sie wert ist. Das ist der derzeitige Zustand des Cents. Nur wenige Menschen würden sich heute die Mühe machen, einen auf dem Boden liegenden Pfennig aufzuheben. Im Jahr 2018 verglich der Abgeordnete Brad Sherman (D-CA) in einer Rede im Repräsentantenhaus Pfennige mit "Abfall":"Ich schlage vor, dass Sie den Pfennig einfach abschaffen. Er ist keine Währung, sondern Abfall. Wenn ein Polizist sieht, wie ich Pfennige auf den Boden werfe, bekomme ich einen Strafzettel wegen Vermüllung, und wenn ich versuche, diesen Strafzettel in Pfennigen zu bezahlen, wäre der Richter sehr verärgert. Der Pfennig ist seit 1857, seit Lincoln, unsere niedrigste Währungseinheit. Jetzt würde er keine Pfennige auf den Boden werfen und es als Abfall bezeichnen, denn damals war ein Pfennig mehr wert als heute ein Dollar..."Natürlich übernimmt Sherman nicht die Verantwortung für seine eigene Rolle bei der Zerstörung des Wertes der Währung durch seine Unterstützung der massiven Defizitausgaben und des inflationären Geldsystems, das diese ermöglicht. Derzeit kostet es die Regierung mehr als 2,5 Cents, einen Penny zu produzieren. Der Cent macht einfach keinen wirtschaftlichen Sinn. Auch der Nickel schreibt inzwischen rote Zahlen. Er kostet mehr als 10 Cent für die Prägung und Ausgabe. Letzte Woche haben die Senatoren Joni Ernst (R-IA) und Maggie Hassan (D-NH) einen Gesetzesentwurf eingebracht, um den Nickel formell zu entwerten.Damit würde die US-Münzanstalt angewiesen, Nickels (die derzeit neben Kupfer auch echtes Nickel enthalten) aus billigeren Materialien herzustellen. Andere, wie z. B. Art Carden vom American Institute for Economic Research, fordern, dass Pennies und Nickels einfach als funktionslos ausgemustert werden. Er schreibt:"Bei der Abschaffung kleiner Münzen geht es um mehr als nur um finanzielle Einsparungen. Es ist auch ein Testfall für effektives Regieren. Die Abschaffung des Pfennigs ist ein absoluter wirtschaftlicher Volltreffer... Pfennige und Fünfziger sind politisch unverwüstlich. Und warum? Es ist eine einfache Geschichte von konzentrierten Vorteilen und verstreuten Kosten, die ziemlich leicht zu verstehen ist. Die Einstellung der Prägung von Kleinmünzen würde natürlich die Menschen treffen, die die Rohstoffe für die Münzen abbauen, veredeln und transportieren. Es gibt gewerkschaftlich organisierte Regierungsangestellte bei der US-Münzanstalt, die ein Interesse daran haben."Diese Argumente sind durchaus berechtigt. Allerdings ist weder die Verbilligung noch die Abschaffung von Münzen, deren Herstellung zu teuer ist, eine Lösung für das grundlegende Problem der Geldentwertung. Quarters und Dimes (die bis 1964 insgesamt 90% Silber enthielten) sind bereits entwertet worden. Das Gleiche gilt für Pfennige. Sie wurden bis 1982 aus Kupfer geprägt. Heute bestehen sie hauptsächlich aus Zink. Nickels enthielten zwischen 1942 und 1945 sogar Silber, als der Kongress eine vorübergehende Abschaffung von Nickel genehmigte, einem wichtigen Metall für die Produktion im Zweiten Weltkrieg. Die meisten Kriegsmünzen enthielten 35% Silber.Silbermünzen aus der Zeit vor 1965, Kupferpfennige und Kriegsnickel werden jetzt nach ihrem inneren Metallgehalt bewertet. Edelmetallhändler wie Money Metals Exchange verkaufen Säcke mit Silber-Quarter und -Dimes, Silber-Nickels sowie Kupfer-Pennies an Hortungswillige, die sich mit Hartgeld eindecken und handliche Instrumente mit kleinem Nennwert für Tauschgeschäfte haben möchten. Die heute im Umlauf befindlichen Münzen sind in Wirklichkeit Fälschungen der Originale. Das Gleiche gilt für Papierdollarscheine. Die Gründer des Staates definierten einen Dollar in Form eines festen Gold- oder Silbergewichts. Eine moderne Federal Reserve Note, die nicht gegen eine beliebige Menge Edelmetall eingelöst werden kann, ist eine Fälschung des verfassungsmäßigen Dollar. Echte Lösungen für die Probleme mit dem amerikanischen Münzwesen und der Währung beginnen mit echtem Geld.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 24. April 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.