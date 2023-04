Gold im Wert von 20 Mio. Dollar auf Kanadas größtem Flughafen gestohlen

Wie diverse Medien berichten, erbeuteten Diebe am Donnerstag auf Kanadas größtem Flughafen Gold im Wert von rund 20 Mio. Kanadischen Dollar sowie weitere Wertgegenstände. Damit könnte es sich um den größten Goldraub handeln, der jemals in Nordamerika stattgefunden habe.Auch die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) bestätigte inzwischen Untersuchungen zu einen Goldraub auf dem internationalen Flughafen Pearson, der sich in der Nähe von Toronto befindet. Der Flughafen wird häufig für den Transport von in der Provinz Ontario abgebautem Gold genutzt.Inspektor Stephen Duivesteyn von der Regionalpolizei Reel erklärte gegenüber Medienvertretern, die Polizei untersuche den Diebstahl, der sich am frühen Montagabend (17.4.) ereignete, nachdem ein auf dem Flughafen gelandetes Flugzeug entladen und die Fracht in eine Lagerhalle gebracht worden war. Der vermisste Flugzeugcontainer sei etwa 1,46 Quadratmeter groß und enthalte neben dem Gold auch "andere Gegenstände von finanziellem Wert".Der "sehr seltene" Diebstahl sei vermutlich ein Einzelfall, es gebe keine Bedenken hinsichtlich des Reiseverkehrs oder der öffentlichen Sicherheit am Flughafen.© Redaktion GoldSeiten.de