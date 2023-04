Pan American Silver Corp. - warum die Kursschwäche interessant wirkt

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Die kanadische Silbermine Pan American Silver konnte sich, im Kontext der vergangenen Analyse vom 17. Februar , nahezu mustergültig gen Norden emporarbeiten. Hierbei wurde auch sogleich das Hoch vom Jahresauftakt mit einem neuen Reaktionshoch von 19,85 USD überwunden, bevor eine neuerliche Kursschwäche Einzug hielt. Diese Schwäche stellt sich allerdings sehr interessant dar, wie wir in gewohnter Manier im Nachgang bewerten werden.Durch den scharfen Rückgang unter das eigentlich überwundene Widerstandsniveau von 18,75 USD beschleunigte sich der Abverkauf sichtlich. Diese Rücksetzer stellen sich aktuell jedoch interessant dar, da dadurch eine nochmalige Einstiegschance auf tieferem Niveau möglich wird. Natürlich nur für den entsprechend bullisch eingestellten Marktteilnehmer und so justieren wir die Fibonacci-Level neu. Dabei wird deutlich, dass bei 16,91 USD das 50,00%ige-Fibonacci-Level getroffen wurde.Eine Ausdehnung der Kursschwäche bis zum 61,80%igen-Fibonacci-Level bei 16,28 USD kann dabei jedoch nicht ausgeschlossen werden und so stellt die aufgeführte Unterstützungsrange einen interessanten Bereich dar. Sollten sich die Notierungen nämlich dort fangen/stabilisieren, erscheint eine baldige Erholung denkbar, welche Zugewinne bis 18,75 bzw. 19,85 USD möglich werden lässt.Oberhalb von 19,85 USD wartet unter mittelfristigen Gesichtspunkten die Widerstandszone von 21,15 USD. Kritisch wäre demgegenüber ein weiteres Abtauchen unter 16,00 USD je Anteilsschein. In diesem Fall müsste man weitere Verluste 15,51 USD sowie ggf. bis 14,41 USD einkalkulieren. Das dabei dann auch noch die Unterstützung bei 14,14 USD interessant werden könnte, darf keineswegs ausgeschlossen werden.Eine baldige Stabilisierung erscheint abermals möglich, sodass die Kurse zwischen 16,28 und 16,91 USD eine Umkehr erfahren könnten. Gelingt dies, erlauben sich neuerliche Kursaufschläge in Richtung 18,75 bzw. 19,85 USD, bevor unter mittelfristigen Gesichtspunkten und darüber das Niveau von 21,15 USD in den Fokus rücken dürfte.Der Abgabedruck ist gegenwärtig und insofern kann auch eine Fortsetzung der Korrektur keinesfalls ausgeschlossen werden. Sollten die Kurse unter 16,28 USD zurückfallen, könnte sich weiterer Verkaufsdruck eröffnen. Dieser Verkaufsdruck erlaubt Spielraum bis 15,51 USD und darunter bis zum Februartief bei 14,41 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.