Platin - Käufer lassen sich nicht abschütteln

Platin hatte in den letzten Tagen seinen Aufwärtstrend nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.103 USD wie erwartet fortgesetzt und auch die Kurshürde bei 1.135 USD erreicht. An dieser Marke prallte der Kurs des Edelmetalls allerdings nach unten ab und unterstrich damit dessen Bedeutung als Chartbarriere. Im gestrigen Handel hatte die eingesetzte Korrektur bereits den Support bei 1.066 USD erreicht, ehe eine deutliche Erholung startete, die sich auch heute fortsetzt.Aufgrund des gestrigen bullischen Konters ergeben sich im kurzfristigen Bild zwei Verlaufsvarianten: Entweder gelingt den Bullen der direkte Anstieg über 1.103 – 1.107 USD und die Korrektur wird damit sofort wieder beendet. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 1.135 USD und darüber bis an das Hoch vom März 2022 bei 1.180 USD.Oder die Korrektur setzt sich kurzzeitig bis 1.066 USD und 1.044 USD fort, ehe die Bullen dort den nächsten starken Anstieg starten. In beiden Fällen ist aufgrund der Stärke des bisherigen Kursverlaufs mit tendenziell weiter steigenden Kursen zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)