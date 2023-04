Silber hinzufügen - ein solider Schritt

An diesem Wochenende war ich nicht in der Lage, die Tastaturen mit meinem gewohnten Flair und literarischen Enthusiasmus zu bedienen, da die Kombination aus Frühlingswetter und schwankungsanfälligen Märkten nur wenige überzeugende Handelsmöglichkeiten bietet. Am Freitagnachmittag habe ich mich hingesetzt und drei Seiten über Gold und Silber abgearbeitet, bevor mir schließlich klar wurde, dass ich am vergangenen Wochenende im Wesentlichen dasselbe über Silber geschrieben hatte.Am Samstag beschloss ich dann, mich über die Reinheit des globalen Lithiummarktes auszulassen, bevor ich alles noch einmal überdenken musste, nachdem ich erfahren hatte, dass der lateinamerikanische Bergbaugigant Chile seine Lithiumförderindustrie verstaatlicht hatte. Da ich am Sonntagmorgen eine Familienangelegenheit zu erledigen habe, bleibt mir nur der Sonntagnachmittag/-abend, um ein Thema zu finden, das a) relevant, b) interessant oder c) nützlich ist. Der beste Ort, um "umsetzbare Ideen" zu finden, ist für mich immer das Chartbook.Als ich Ende letzter Woche anfing, mich über das "Band" zu ärgern, holte ich das Buch hervor und warf einen Blick auf den SPX, der seit Mitte März ein zinsbullisches MACD-Kaufsignal ausgibt, das etwa 8,1% unter dem Schlusskurs des SPX am Freitag liegt.Der MACD-Indikator macht deutlich, dass dem Markt langsam die Puste ausgeht, so dass ein paar weitere Tage zusätzlicher Schwäche einen bearischen MACD-Crossover auslösen könnten, der die Aktien in einen kurzfristigen Abwärtstrend schickt, was zwar nicht unbedingt ein wichtiges Verkaufssignal wäre, aber den Inhabern von Mai-Calls mit Sicherheit großen Schaden zufügen würde.Sollte sich herausstellen, dass sich die beiden Konvergenz- und Divergenzlinien nicht kreuzen, sondern sich sogar ausweiten, wären meine Bedenken unbegründet; wenn diese beiden Linien einfach eine Zeit lang parallel verlaufen, kann sich die Rally ausweiten, aber im Moment können wir nur beobachten und abwarten.Das Gold-Silber-Verhältnis (das "GSR") wurde in den 60er und 70er Jahren mit einem Wert von 15 gehandelt, während der Finanzkrise 2008 jedoch mit einem Wert von über 100. Im Laufe der Jahre hat mir die kurzfristige Entwicklung dieses Verhältnisses einen hervorragenden inversen Indikator für den gesamten Edelmetallkomplex geliefert, da kein vertrauenswürdiger Anstieg bei Gold und Silber oder den Bergbauunternehmen ohne einen längeren Abwärtstrend des GSR aufrechterhalten werden kann.Gold und Silber befinden sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend, und es gibt keinen besseren Beweis dafür, als dass das GSR unter 80 notiert und droht, die 78,00 zu durchbrechen, die Aufwärtstrendlinie, die beim Tiefstand von 73,85 im Dezember gezogen wurde. Auch aus Sicht der Saisonalität waren im letzten Jahr die nächsten vier Monate alle gleich stark. Da Silber also bereits den Sturm des zweitschwächsten Monats des Jahres überstanden hat, scheint ein Einstieg in die Metalle ein solider Schritt zu sein.Zu guter Letzt noch ein Wort zu unserem neuen "besten Freund" auf dem Metallmarkt, dem treuen Verbündeten von Dr. Copper, Professor Lithium. Ich werde mit unzähligen E-Mails über die steile Korrektur der Lithiumpreise seit dem Höchststand im November 2022 bombardiert.Das Problem dabei, Krypto und Cannabis mit Dr. Copper und Professor Lithium in Verbindung zu bringen, ist jedoch, dass die beiden letztgenannten Materialien eine enorme Nachfrage haben, die den Preis treibt, während bei Krypto die Nachfrage durch das Bedürfnis getrieben wird, die "Fiatwelt" zu verlassen, und Cannabis dabei hilft, die Welt des Bewusstseins zu verlassen - beides ist nicht notwendigerweise schlecht, kann aber unbegrenzt ersetzt werden. Allerdings sind die Chancen, wegen seines Lithiumvorrats ausgeraubt zu werden, bestenfalls "gering".© Michael BallangerSie wollen weitere Gold Report-Exklusivinterviews wie dieses lesen? Schreiben Sie sich beim kostenlosen E-Newsletter ein und erfahren Sie, welche neuen Artikel veröffentlicht wurden. Eine Liste kürzlich erschienener Interviews mit Analysten und Kommentatoren finden Sie bei uns im Bereich Expert Insights Dieser Artikel wurde am 24. April 2023 auf www.theaureport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.