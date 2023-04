Kiplin Metals beantragt Genehmigungen für geophysikalische Untersuchungen auf Cluff Lake Road

VANCOUVER, 26. April 2023 - Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das Unternehmen oder Kiplin) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vertragspartner Grander Exploration die erforderlichen Explorationsgenehmigungen für das für den Sommer geplante geophysikalische Erprobungsprogramm des Unternehmens auf dem Uranprojekt Cluff Lake Road (CLR) im Nordwesten von Saskatchewan beantragen wird.Das im Besitz des Unternehmens befindliche Konzessionsgebiet CLR (https://www.kiplinmetals.com/projects/cluff-lake-road/) ist vom Projekt Patterson Lake North (PLN) von F3 Uranium Corp. (ehemals Fission 3.0) (F3) umgeben. Im November 2022 meldete F3 die Entdeckung der hochgradigen Uranzone JR mit Abschnitten (siehe F3-Pressemeldung vom 6. Februar 2023) in Bohrloch PLN22-038, welches unter anderem 11,0 Meter mit im Schnitt 4,20 % Triuran-Oktoxid, einschließlich eines 4,5-Meter-Abschnitts mit durchschnittlich 9,8 % U3O8, lieferte. Diese Ergebnisse lassen auf das Vorkommen der neuesten im Grundgestein gelagerten Uranlagerstätte im Athabasca-Becken schließen, ähnlich wie die Uranlagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. Das Sommerprogramm von Kiplin wird geophysikalische Widerstandsmessungen mittels induzierter Polarisation (IP) mit ungefährer Ost-West-Ausrichtung über mindestens 8 Profilkilometer umfassen. Die erforderlichen Genehmigungen werden beim Umweltministerium von Saskatchewan beantragt, und das Unternehmen wird seine indigenen Partner und Interessenvertreter während der gesamten Genehmigungs-, Explorations- und Stilllegungsphasen einbeziehen und konsultieren. Das Unternehmen wird über den Zeitplan der Genehmigungen und des Arbeitsprogramms informieren, sobald weitere Informationen hierzu verfügbar sind.Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Identifizierung und Verfolgung vielversprechender Mineralexplorationsprojekte einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Unser Ansatz besteht darin, unsere Projekte von der Entdeckung bis zur Produktion voranzutreiben. Dabei verfolgen wir eine vertikal integrierte Strategie, die es uns ermöglicht, während des gesamten Bergbau-Lebenszyklus einen hervorragenden Wert für unsere Aktionäre zu erzielen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70236/Kiplin_042523_DEPRcom.001.pngDas Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin Metals hat das Recht auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das CLR-Projekt). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Triple R, verzeichnet wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@kiplinmetals.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.kiplinmetals.com.Für das Board Kiplin Metals Inc. Peter BornDirectorFür weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 604-622-1199 an das Unternehmen.AnsprechpartnerMRKT360 INChttps://mrkt360.comAlex Zertuchealexz@mrkt360.comTel: 1 416-477-0587 (EST)Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!