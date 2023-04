James Henry Anderson: Goldpreis bei 2.000 Dollar ist erst der Anfang

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit James Henry Anderson über den Edelmetallmarkt. Der leitende Marktanalyst von SD Bullion erzählt im Interview, dass im März nicht nur bei seinem Unternehmen, sondern bei praktisch allen Edelmetallhändlern ein extrem hohes Verkaufsvolumen herrschte. Es sei aktuell zwar nicht unmöglich, physisches Gold und Silber zu kaufen, aber möglicherweise könnten die gewünschten Produkte nicht verfügbar sein, bzw. könnte es zu längeren Wartezeiten kommen.Langfristig sieht Anderson eine Entwicklung hin zu einem Szenario, in dem es schwieriger wird, physische Edelmetalle zu kaufen: "Es wird eine Zeit kommen, in der Edelmetalle quasi verschwinden werden, und die einzigen Optionen, die Ihnen bleiben werden, wenn Sie eine Art Allokation [...] auf den Kassapreis erhalten wollen, werden Sie zu Derivaten mit schlechterer Wertentwicklung greifen müssen, zu ungesicherten Derivaten – Dinge, die nicht so gut abschneiden werden wie Edelmetalle und nicht so sicher sind wie Edelmetalle."Anderson glaubt, dass Gold und Silber noch viel höher steigen werden. "Das ist erst der Anfang. Die Vorstellung, dass ein Goldpreis von 2.000 US-Dollar (pro Unze) ein hoher, verrückter Preis sei – die Leute sind verrückt. Wer das für zu hoch hält, ist im Grunde ein Gold-Analphabet. Sie verstehen nicht, welches Spiel wir hier spielen."© Redaktion GoldSeiten.de