Rick Rule über Zinspolitik, Inflation, den US-Dollar und Edelmetalle

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Rick Rule über die Geldpolitik der US-Notenbank, den US-Dollar, die geopolitischen Entwicklungen und die besondere Bedeutung der Edelmetalle.Der Gründer und CEO von Rule Investment Media ist der Ansicht, dass die Fed die Wirtschaft gefährdet, indem sie an ihrer Zinserhöhungspolitik festhält. Die Strategie der Fed zur Inflationsbekämpfung habe durch die Steigerung der Volatilität an den Märkten mehr dazu beigetragen, den Status des US-Dollars zu bedrohen, als die ausländischen Gegenspieler. "Die Bemühungen, den US-Dollar als Weltreservewährung abzulösen, werden in nächster Zeit keine Früchte tragen. Der schlimmste Feind des US-Dollars kommt nicht von außen, sondern von innen. Wir tun unser Bestes, um das Wertversprechen von US-Schatzpapieren zu zerstören", so Rule.Die Fed müsse aufhören, den Dollar durch die Bemühungen zur Inflationsbekämpfung zu manipulieren. Diese Manipulation trage dazu bei, geopolitische Spannungen abzubauen: "Die Vision, dass wir heilen sollten, was unser eigenes Land wirtschaftlich plagt, der Gedanke, dass wir den Neid bei der Suche nach Eigentum zerstreuen, wenn wir in der Lage wären, das zu tun... würde der Druck auf andere Länder, sich gegen die Instrumentalisierung des US-Dollars zu verteidigen, verschwinden, weil wir ihn nicht als Waffe einsetzen."Rule rät Anleger dringend dazu, Edelmetalle als sicheren Hafen zu nutzen, um große Verluste zu vermeiden: "Inflation ist ein Problem. Ich denke, negative Realzinsen sind ein Problem, insbesondere für Sparer. Ich denke, die Schulden sind ein Problem. Ich denke, das Defizit ist obszön hoch. Die Konsequenz ist, dass ich physisches Gold besitze, und zwar eine ganze Menge davon. Außerdem besitze ich als Investition große Goldbergbauunternehmen und als Spekulation kleine Goldbauunternehmen. Ich würde es vorziehen, heute in 10 Jahren zurückzublicken und zu sagen, dass all diese Versicherungen, all das Gold, das ich gekauft habe, für nichts gut war."© Redaktion GoldSeiten.de