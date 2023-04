Türkei importiert im März weniger Gold aus der Schweiz

Nach Angaben der Eidgenössischen Zollverwaltung sind die Goldexporte der Schweiz in die Türkei im diesjährigen März im Vergleich zum Februar deutlich gesunken. Netto exportierte die Schweiz demnach 9,1 Tonnen des gelben Metalls in die Türkei. Im Februar hatten die Nettolieferungen in das Land noch bei 42,9 Tonnen gelegen.Im Januar dieses Jahres hatte die Schweiz netto ganze 57,9 Tonnen Gold in die Türkei ausgeführt. Dabei handelte es sich um die größte Lieferung seit Beginn der offiziellen Aufzeichnung dieser Daten im Jahr 2012.Wie die türkische Webseite Diken berichtet, hat die Zentralbank des Landes andererseits zwischen dem 3. März und dem 14. April dieses Jahres 43 Tonnen Gold verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de