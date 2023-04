Targa Exploration identifiziert im Rahmen eines Boden-Probenahmeprogramms eine Bodenanomalie über 700 m mit bis zu 6,1 g/t Au

Vancouver, 26. April 2023 - Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y) (Targa oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Bodenprobenahmen und VLF-Bodenuntersuchung der Phase I in seinem Projekt Shanghai im westlichen Teil des Selwyn-Beckens im Yukon-Territorium (das Projekt Shanghai) bekannt zu geben.Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. November 2022 mitgeteilt, umfassten die Feldarbeiten des Unternehmens im Projekt Shanghai die Entnahme von 1.297 Bodenproben owie eine geophysikalische Vermessung mittels Magnetometer und elektromagnetischer Niederfrequenz (VLF) auf 19 Profilkilometern entlang von 28 Vermessungslinien, bei denen 1978 Messungen in einem Stationsabstand von 10 Metern vorgenommen wurden.- Entdeckung einer neuen Gold-in-Boden-Anomalie mit ausgesprochen hohem Erzgehalt über eine Länge von 700 m im Zentrum des Konzessionsgebiets mit einer Fläche von 27,48 km2.- Gold-in-Boden-Werte von bis zu 6,1 g/t und 2,0 g/t Au in dieser neu entdeckten Zone (Abbildung 1), was dem höchsten Goldgehalt im Boden aus Proben entspricht, die im Projekt Shanghai bisher entnommen wurden.- Von den 1.297 Proben, die 2022 entnommen wurden, ergaben 388 Proben Werte von über 10 ppb Gold (Au), 14 Proben Werte von mehr als 0,1 g/t Au und 2 Proben von mehr als 1 g/t Au.Abbildung 1: Gold-in-Boden-Probenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70274/Targa_042623_DEPRcom.001.jpegJon Ward, der President und CEO von Targa Exploration, merkte dazu wie folgt an: Wir sind außerordentlich zufrieden mit den beeindruckenden Ergebnissen des Phase-I-Explorationsprogramms im Projekt Shanghai. Die Entdeckung einer neuen hochgradigen Goldanomalie über eine Länge von 700 m mit den bisher höchsten Goldgehalten im Boden aus Proben, die in dem Konzessionsgebiet entnommen wurden, belegt das enorme Potenzial dieses Projekts. Die durchgeführten Feldarbeiten lieferten wertvolle Informationen zu diesem Gebiet und versetzen uns in die Lage, uns verstärkt auf die weitere Definition dieser Anomalien zu konzentrieren.Es wird angenommen, dass die Gold-in-Boden-Anomalie mit mineralisierten Flüssigkeitsdurchgängen zweiter Ordnung zwischen der Überschiebung Robert Service und der Überschiebung Tombstone - zwei wichtigen strukturellen Merkmalen der Region - zusammentrifft.Zu den nächsten Schritten gehören eine detaillierte Infill-Bodenprobenahme und eine hochauflösende geophysikalische Vermessung mit Fokus auf die neu entdeckte Gold-in-Boden-Anomalie.Targa hat die Firma GroundTruth Exploration Ltd. mit der Durchführung seines geochemischen Bodenprogramms im Projekt Shanghai beauftragt. Feldtechniker durchkämmten vorab festgelegte Probenstandorte mit GPS-Handgeräten, um mithilfe eines Handbohrers aus einer Tiefe zwischen 30 cm und 120 cm Bodenproben aus dem C-Horizont zu entnehmen. Die Proben wurden in vorab beschriftete Beutel verpackt, und mit dem Handgerät wurde eine Beschreibung der Probe erfasst. Alle 25 Proben wurde eine Feld-Doppelprobe entnommen. Die Proben wurden per Kurier zur Analyse an Bureau Veritas Minerals Canada Ltd. (Bureau Veritas) in Vancouver, British Columbia, versandt.Die Proben wurden bei 60° C getrocknet und mit Siebgröße bis zu -180 µm (80 Mesh) gesiebt. Eine Teilprobe von 15 g wurde teilweise mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-ES/MS (Methode AQ201) auf Gold und weitere 36 Elemente analysiert. Außerdem wurde Bureau Veritas angewiesen, Wiederholungsanalysen in einer Rate von ca. 1:25 durchzuführen und Standard- und Leerprobenmaterial bei ca. 1 von 8 Analysen einzufügen. Bureau Veritas ist ein nach ISO / IEC 17025 zertifiziertes, von Targa unabhängiges Labor. Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt und seinen Hauptsitz in Vancouver in British Columbia hat.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Lorne Warner P.Geo. geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.Jon Ward, President und Chief Executive OfficerTel: +1(604) 355-0303E-Mail: jon@inventacapital.caWebsite: www.targaexploration.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chBESONDERER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Targa, das künftige Wachstumspotenzial von Targa und seinen Geschäften sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Lithium und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Targa, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Targa in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Targa hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Mineralexplorationsaktivitäten des Unternehmens in Kanada; Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren in der Managementerklärung und -analyse von Targa genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Targa versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Targa beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!