Ioneer Ltd.: Neues Mineralressourcen-Update stellt schätzungsweise 168% mehr Lithium beim Rhyolite Ridge-Projekt fest

Heute Ioneer Ltd. (ASX: INR, NASDAQ: IONR) veröffentlichte neue Ergebnisse, die auf ein um 168 % größeres Lithium-Vorkommen Lithium beim Rhyolite Ridge Lithium-Borprojekt hinweisen. Es wird jetzt geschätzt, dass das Vorkommen an Lithiumcarbonat, einem für die Akkuherstellung für Elektrofahrzeuge kritischen Material, an der Stätte in Nevada groß genug für mehr als 50 Millionen Elektrofahrzeuge ist. Durch zusätzliche Exploration besteht noch mehr Expansionspotenzial.Es wird erwartet, dass die US-Nachfrage nach Lithium in den kommenden Jahren in die Höhe schnellen wird, um mit der prognostizierten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen schrittzuhalten. Die aktualisierte Schätzung unterstreicht das Potenzial von Rhoylite Ridge zur Stärkung der US-Lieferketten und Sicherung einer US-inländischen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Lithium- und Borquelle. Aufgrund seiner Weltklasse-Verarbeitungsanlagen direkt am Standort Rhyolite Ridge kann Ioneer Lithium schneller produzieren und effizienter an US-Akkuhersteller liefern. Durch den innovativen Prozess muss das Material nicht an eine separate Anlage zur Raffination transportiert werden und Ioneer kann den Lithiumertrag maximieren."Rhyolite Ridge ist eine Gelegenheit, die einmal pro Generation vorkommt, um eine kritische und zuverlässige Lithium- und Borquelle für die US-Elektrofahrzeugbranche zu erschließen und zu nutzen. Durch unsere erstklassigen Produktionsanlagen werden dringend benötigte Materialien inländisch in den USA bereitgestellt, es werden Arbeitsplätze geschaffen und die Emissionen reduziert", so James Calaway, Executive Chairman von Ioneer. "Wir freuen uns darauf, den wichtigen Zulassungsprozess durch die US-Bundesbehörden abzuschließen und uns an die Arbeit zu machen.""Das Mineralressourcen-Update von heute unterstreicht die einzigartige Fähigkeit von Ioneer, sichere und strategische Materialien für Elektrofahrzeug-Akkuhersteller zu liefern", sagte Bernard Rowe, Managing Director von Ioneer. "Diese neuen Ergebnissen, zeigen, wie Ioneer den USA bei der nachhaltigen Beschaffung von Lithium und Bor helfen kann, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft wird. Ioneer freut sich darauf, die restlichen Anforderungen der US-Bundesbehörden zu erfüllen und mit dem Betrieb zu beginnen."Wenn der Genehmigungsprozess durch die US-Bundesbehörden und der Bau abgeschlossen sind, wird erwartet, dass Rhyolite Ridge die aktuelle chemische Lithium-Produktion vervierfachen wird. In dem aktualisierten, von WSP USA Inc. (ehemals Golder Associates USA Inc.) erstellten Bericht wird jetzt geschätzt, dass das Mineralressourcendepot am Standort Rhyolite Ridge 360 Millionen Tonnen umfasst, darunter die Entsprechung von 3,4 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat und 14,1 Millionen Tonnen Borsäure. Dies bedeutet einen Anstieg des Lithiumcarbonats um 168 % und der Borsäure um 18 % (zusammen ein Anstieg der mineralisierten Ressource um 145 %) gegenüber der Mineralressourcen-Erklärung von Ioneer vom April 2020. Dies stützt sich auch auf die endgültige Machbarkeitsstudie des Unternehmens, in der Rhyolite Ridge als Weltklasse-Lithium- und Borprojekt bestätigt wurde, von dem erwartet wird, dass es sich zu einer weltweit signifikanten, langlebigen und kostengünstigen Lithium- und Borquelle entwickeln wird.Das Loan Program Office des US-Energieministeriums (Department of Energy) schätzte zuvor, dass Rhyolite Ridge den inländischen US-Benzinverbrauch um fast 5,5 Millionen Hektoliter reduzieren und die Freisetzung von 1,29 Mio. Tonnen Kohlendioxid jährlich durch mit Benzin betriebene Fahrzeuge verhindern könnte. Die Schätzungen des Department of Energy bezogen sich auf die Ergebnisse vom April 2020. Aufgrund der neuen Ergebnisse wird erwartet, dass die Umweltvorteile noch größer ausfallen werden.Die Ressourcenschätzung von heute bestärkt den Bergwerksplan, der beim Bureau of Land Management (BLM) zur Genehmigung eingereicht wurde und bei dem Eriogonum tiehmii (Thiem's Buckwheat) geschützt wird, eine Pflanze, die von der United States Fish and Wildlife Service als vom Aussterben bedroht eingestuft wurde. Ioneer hat auch weitere Änderungen vorgenommen, die Maßnahmen zur Minimierung und Verhinderung potenzieller indirekter Auswirkungen in bestimmten kritischen Habitatbereichen umfassen. Vor dem offiziellen Schutz durch US-Bundesgesetze trug Ioneer mehr als 1 Million US-Dollar bei, um das langfristige Wachstum und Überleben der Pflanze sicherzustellen, und hat eine weitere Million US-Dollar jährlich zum Schutz der Spezies budgetiert.Der Bergwergbetriebsplan (Mine Plane of Operations) für das Projekt wurde im Juli 2022 beim BLM eingereicht und befindet sich derzeit in der NEPA-Überprüfungsphase.Daniel FrancisDaniel.francis@fgsglobal.comUm den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie bitte hier.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005894/de/