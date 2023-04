Russische Ölexporte erreichen im März trotz Umsatzrückgang fast 3-Jahres-Hoch

Wie die Financial Times berichtet, sind Russlands Einnahmen aus Ölexporten im ersten Quartal dieses Jahres um fast ein Drittel gesunken. Laut der Kyiv School of Economics sei dies eine Folge der westlichen Preisdeckel für russische Erdölprodukte.Die Gesamtumsätze Russlands aus dem Verkauf von Rohöl und raffinierten Ölprodukten beliefen sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf rund 38,8 Mrd. Dollar – ein Rückgang um 15,7 Mrd. Dollar im Vergleich zu den 54,5 Mrd. Dollar im Zeitraum Oktober bis Dezember 2022, so die FT.Trotz des starken Rückgangs der Einnahmen erreichten die russischen Ölexporte im diesjährigen März nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur mit insgesamt 8,1 Millionen Barrel pro Tag den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Dies berichtet The Mocow Times . Russland bietet sein Rohöl derzeit zu deutlich niedrigeren Preisen an als noch vor einem Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de