Libero Copper & Gold wurde von der IFC für das Source2Equal-Programm in Kolumbien ausgewählt

27. April 2023 - Libero Copper & Gold Corp. (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als eines von nur zwölf Unternehmen für das Source2Equal-Programm in Kolumbien ausgewählt wurde. Das von der International Finance Corporation (IFC) durchgeführte und vom kolumbianischen Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus unterstützte Programm würdigt Libero Copper für seine Ausrichtung auf die Ziele des Programms zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Liefer- und Produktionsketten, welches das Wachstum und den verbesserten Marktzugang von Unternehmen, die von Frauen geführt werden, unterstützt.Libero Copper ist eines von zwölf ausgewählten Unternehmen, zu denen auch einige der namhaftesten Marktgrößen Kolumbiens zählen, wie Alpina, Bancolombia, Coca-Cola Femsa, Grupo Éxito, Juan Valdez, Postobon und Unilever. Das Programm bietet fachliche Hilfestellung, Schulungen sowie den Zugang zu Finanzierungen für von Frauen geführte Unternehmen, um ihnen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen.Libero Copper ist es ein großes Anliegen, die Stadt Mocoa und die Region Putumayo in Kolumbien zu unterstützen. Mehr als 85 % der Belegschaft des Unternehmens stammt aus der Region und mehr als 60 % seiner Fachkräfte sind Frauen. Um der Region den größtmöglichen Nutzen zu verschaffen, setzt sich Libero Copper für den Aufbau starker Liefer- und Produktionsketten ein, unter anderem durch seine Beteiligung an der Green Route Alliance, einem Fahrplan für die Entwicklung einer kupferbasierten Produktionskette in Mocoa und Putumayo. Dieser Fahrplan wurde auf Ersuchen des kolumbianischen Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus erstellt.Libero Copper setzt auf qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort sowie auf Gleichberechtigung und Inklusion und kooperiert derzeit mit über 230 Zulieferern aus der Region, 38 % davon in weiblicher Hand, die zusammen mehr als 527 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen haben. Laut einer Studie der IFC waren im Jahr 2021 rund 28 % der kolumbianischen Unternehmen im Besitz von Frauen. Allerdings sind nur etwa 10 % dieser Unternehmen in Frauenbesitz 'formal gelistet', und große Konzerne und Regierungen geben weniger als 1 % ihrer Beschaffungsbudgets für Klein- und Mittelunternehmen aus, die Frauen gehören bzw. von Frauen geführt werden (WSME).Ein Paradebeispiel für den Erfolg ist Diverso Mocoa, ein örtlicher Bekleidungshersteller, der mit Libero Copper zusammenarbeitet und das Unternehmen mit Uniformen und anderer Bekleidung ausstattet. Magali Rodriguez, die Inhaberin und Betreiberin von Diverso Mocoa, wurde für die Teilnahme am Source2Equal-Programm ausgewählt und wird bei der Auftaktveranstaltung am 27. April als Hauptrednerin auftreten. Sie ist die einzige Rednerin, die von außerhalb der großen städtischen Ballungszentren Kolumbiens kommt.Wir fühlen uns geehrt, dass wir für die Teilnahme am Source2Equal-Programm der IFC und des kolumbianischen Ministeriums für Handel, Industrie und Tourismus ausgewählt wurden. Dies zeugt vom Engagement unseres Teams, das für die Geschlechtergleichstellung und für unsere Werte eintritt, so CEO und President Ian Harris. Unser Team setzt sich größtenteils aus Einheimischen, vor allem berufstätigen Frauen, zusammen, die stolz darauf sind, in der Region, die sie ihr Zuhause nennen, einen positiven Beitrag zu leisten. Sie geben qualifizierten Arbeitskräften und Zulieferern vor Ort den Vorzug, meistern Herausforderungen, schaffen Lösungen und arbeiten am Aufbau von Kapazitäten für engagierte heimische Unternehmer, oft in ihrer eigenen Freizeit. Unsere Teilnahme an diesem Programm ist ein Beweis dafür, wie sehr sich unser Team für die Schaffung einer nachhaltigen, gerechten und florierenden Industrie in Mocoa und Putumayo einsetzt, die von einer der wichtigsten Kupferressourcen Kolumbiens gestärkt wird.Wir werden uns auch weiterhin nach Kräften um den wirtschaftlichen Erhalt und die größtmögliche Wertschöpfung in der Region sowie um die Förderung und Stärkung der Gleichberechtigung bemühen.Seit Diverso Mocoa mit Libero Copper zusammenarbeitet, hat sich die Firma von drei Mitarbeiterinnen zu einem Arbeitgeber für 15 Frauen, die ihr jeweiliges Haushaltseinkommen bestreiten, entwickelt. Darüber hinaus hat Diverso Mocoa in weitere Maschinen investiert, seine Kapazitäten ausgebaut und sich um hochwertige Zulieferer gekümmert. Die Beziehung hat Diverso Mocoa geholfen, langfristig wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu werden. Gleichzeitig wird damit ein Beitrag zum Wachstum der Lieferketten in der heimischen Wirtschaft und zur Förderung der Geschlechtergleichstellung geleistet. Im Rahmen des Source2Equal-Programms erhält Diverso Mocoa Zugang zum Aufbau von Kapazitäten für die Erfüllung betrieblicher Anforderungen sowie zu Finanzierungen und wird Teil eines Pools von WSME für Partnerunternehmen.Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste und schließlich in einer positiven Vormachbarkeitsstudie gipfelte (die Vormachbarkeitsstudie ist lediglich historischer Natur und sollte nicht als verlässlich angesehen werden, da sie nicht NI 43-101-konform ist). B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch. Libero Copper führte im Jahr 2022 Bohrungen bei Mocoa durch und durchschnitt dabei 840 Meter mit 0,72 % Kupferäquivalent (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2022).Eine grubenbeschränkte vermutete Ressource bei Mocoa enthält 636 Millionen Tonnen mit einem CuÄq von 0,45 % (0,33 % Cu und 0,036 % Mo)1, die unter Verwendung von 3 $/Pfund Cu und 10 $/Pfund Mo ermittelt wurden und 4,6 Milliarden Pfund Kupfer und 511 Millionen Pfund Molybdän enthalten (Technischer Report vom 1. November 2021). Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Grundstück haben zusätzliche Porphyr-Ziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung.Das Vorkommen Mocoa liegt in den östlichen Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, mit darunterliegendem Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, und Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris Waritzao.Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alterierung und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alterierung, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus versprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen, Stockwork und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Hochgradige Kupfer-Molybdänmineralisierung setzt sich in Tiefen von mehr als 1.000 Metern fort. Libero Copper & Gold Corp. erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio umfasst das Vorkommen Mocoa in Putumayo (Kolumbien) und das Projekt Esperanza in San Juan (Argentinien). Ian Harris, Chief Executive Officer+1 604 294 9039harris@liberocopper.comMichelle Borromeo, VP Investor Relations+1 604 715 6845borromeo@liberocopper.com 