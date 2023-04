Silber noch immer unentschlossen, doch klare Marken voraus

Quelle Chart: stock3

Der Silberpreis konnte den Drive zur vergangenen Analyse vom 14. April , inkl. damaliger Wochenchartdarstellung, nicht nutzen und so kippten die Notierungen unter 25,50 USD zurück. Trotz dessen wurde die Unterstützungszone von 24,40 bis 24,10 USD noch immer nicht touchiert und die Frage der weiteren Tendenz bleibt zu klären. Tendenziell und saisonal betrachtet erlaubt sich unterhalb von 25,24 USD eine weitere Preisschwäche bis 24,40 bzw. 24,10 USD. Dort bestehen gute Chancen zur Stabilisierung, um einen Mai im Aufwind zu begrüßen.Sollten die Preise zuvor über das Niveau von 25,24 USD hinaus ansteigen können, wären eine erneute Attacke auf 25,50 USD sowie dem Jahreshoch aus 2022 bei 26,20 USD unausweichlich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.