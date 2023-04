Schweizer Zentralbank meldet Wertzuwachs ihrer Goldbestände um 4,3 Mrd. Franken

Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Quartal Gewinne erzielt und einen Wertzuwachs ihrer Gold- und Devisenanlagen gemeldet. Wie die Zentralbank am gestrigen Donnerstag mitteilte , konnte im ersten Quartal ein Gewinn von 26,9 Mrd. Schweizer Franken erzielt werden.24,2 Mrd. Franken wurden als Gewinn aus Fremdwährungspositionen inmitten einer Erholung der globalen Anleihe- und Aktienmärkte verbucht. Zudem ergab sich ein Bewertungsgewinn in Höhe von 4,3 Mrd. Franken aus den bestehenden Goldbeständen der Notenbank. Die SNB hält rund 1.000 Tonnen an Goldreserven. Weiterhin wird ein Verlust auf den Frankenpositionen von 1,6 Mrd. Franken gemeldet.Im Jahr 2022 hatte die Schweizerische Nationalbank mit einem Verlust von 132,5 Mrd. Franken den größten Verlust ihrer Geschichte verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de