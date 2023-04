S&P 500 wird um 20% einbrechen, Gold auf 2.300 Dollar steigen  Gareth Soloway

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Gareth Soloway über die Entwicklungen an den Aktien- und den Finanzmärkten.Nach Ansicht des Chefmarktstrategen von InTheMoneyStocks.com und Präsidenten von VerifiedInvestingEducation.com wird der S&P 500 in diesem Jahr um 20 Prozent einbrechen. Zudem werde der Goldpreis auf 2.300 Dollar steigen, wenn "Angst, Leugnung und Panik" einsetzen und die "Euphorie" verfliegt. "Die größte Bewegung eines Bärenmarktes ist wahrscheinlich am Horizont", erklärt Soloway. "Ich habe für dieses Jahr ein Abwärtsziel von 3.300 für den S&P." 2024 rechne er mit einem Rückgang auf unter 3.000.Soloway geht davon aus, dass die Federal Reserve mit ihrer jüngsten Zinspolitik "weitere Erschütterungen" im Bankensektor auslösen wird. Er verwies auf den Fall der First Republic Bank, die seit Anfang dieses Jahres 95 Prozent ihres Aktienkurses verloren hat. "Ich denke, dass der regionale Zusammenbruch, den wir gesehen haben und weiterhin sehen, ein Vorläufer, ein Beben ist", sagte er. "Was die Fed zuletzt getan hat, die Zinsen so schnell zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, ist weltbewegend. Und ich bin sicher, dass es noch weitere Beben geben wird."In Bezug auf die Entdollarisierung räumt Soloway zwar ein, dass die Länder dem Dollar den Rücken zukehren, prognostiziert aber, dass es zehn Jahre dauern würde, bis der Dollar seinen Status als wichtigste Reservewährung verlieren werde. "Meiner Meinung nach besteht kein Zweifel daran, dass wir uns auf eine andere Reservewährung zubewegen", erklärt er. "Ich glaube nicht, dass der US-Dollar in zehn Jahren die Leitwährung sein wird.[...] Er wird immer noch eine wichtige Währung sein, aber ich glaube nicht, dass er dann noch die Leitwährung sein wird."© Redaktion GoldSeiten.de