UBS rechnet mit steigenden Goldpreisen

Wie Kitco News berichtet, rechnet die Schweizer Großbank UBS damit, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten weiter zulegen wird. In einer Mitteilung vom Mittwoch nennt die Bank ein Kursziel von 2.100 US-Dollar für das Jahresende. Ende März 2024 dürfte das gelbe Metall dann bereits 2.200 USD kosten, heißt es.Die diesjährige Preisrallye des Edelmetalls führt die UBS vorwiegend auf die solide Nachfrage der Zentralbanken und die Rückkehr der Finanzinvestoren an den Markt zurück. So hätten ETF und Futures- und Optionsmärkte die stärkste Nachfrage seit über einem Jahr verzeichnet. Die Bank geht davon aus, dass die soliden Goldkäufe der Zentralbanken noch ein weiteres Jahr anhalten werden. Zwar habe diese Art der Nachfrage normalerweise keinen direkten Einfluss auf die Preise, doch die in letzter Zeit beobachteten Rekordstände zeigten durchaus Wirkung.