Infografik: 200 Jahre weltweite Goldproduktion

Elements.visualcapitalist.com hat kürzlich eine interessante Infografik zum Thema Goldproduktion veröffentlicht. Diese veranschaulicht anhand von Daten von "Our World in Data" die weltweite Goldproduktion nach Ländern von 1820 bis 2022.Zwar wird Gold bereits seit Tausenden von Jahren abgebaut, doch seien schätzungsweise 86% des gesamten oberirdischen Goldes in den letzten 200 Jahren gefördert worden. Mit Erfindung moderner Bergbautechniken ist die weltweite Goldproduktion seit den 1800er Jahren exponentiell angestiegen.Die Grafik finden Sie hier Nach Angaben des World Gold Council wird die Goldproduktion aus dem Bergbau in diesem Jahr voraussichtlich zulegen und könnte den Rekord aus dem Jahr 2018 (3.300 Tonnen) übersteigen.© Redaktion GoldSeiten.de