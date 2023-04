Eldorado Gold bleibt auf Erfolgskurs

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. erfuhr am 9. Februar hier an dieser Stelle ein Coverage, welches sind grandios entwickelte. Die erwartete Tendenz eines Anstiegs in Richtung des Widerstands von 9,97 USD erfüllte sich gänzlich. Nach mehrwöchiger Konsolidierung exakt vor diesem Level, gelang schließlich zum Ende des Monats März, dann doch noch der Ausbruch auf zweistellige Kursniveaus. Schauen wir im Nachgang auf die Details.Seit Mitte des Monats kennzeichnet sich der Kursverlauf zwar durch eine Schwäche und somit wurde das nächste Zielniveau von 11,77 USD verfehlt. Jedoch die gegenwärtige Kursschwäche vielmehr eine erneute Chance liefern könnte. Oberhalb des zweistelligen Kursniveaus bleibt die Lage daher uneingeschränkt bullisch, sodass nach einem temporären Rücksetzer – ähnlich der jüngsten Beschau von Barrick Gold am 26. April – durchaus wieder anziehende Notierungen auf die Agenda rücken könnten.Eine Stabilisierung im Bereich der nunmehrigen Unterstützung von 9,97 USD und dem EMA50 bei aktuell 10,17 USD, würde daher eine zeitnahe Wiederaufnahme des Kurses in Richtung Norden begünstigen. Dementsprechend bleibt das Ziellevel von 11,77 USD im Fokus der Bullen. Oberhalb davon wartet direkt die Zone von 12,34 USD auf einen Touch. Darüber wiederum wäre eine Attacke auf den längerfristigen Widerstand von 13,93 USD denkbar.All diese positive Aussichten würden sich bei einem erneuten Abtauchen unter die 10,00 USD-Marke verzögern oder gar auflösen. Denn sollten die Kurse unter 9,97 USD zurückfallen, könnten sich weitere Gewinnmitnahmen eröffnen. Diese dürften, anhand der generellen Chartstruktur auf Tagesbasis, zu einem schnellen Abwärtslauf bis zur Unterstützung von 8,64 USD führen.Dort, nahe dieser Unterstützung, verläuft interessanterweise auch der EMA200 bei aktuell 8,80 USD. Ein Halt des Abwärtsimpulses wäre daher zu erwarten, bevor bei anhaltendem Verkaufsdruck weitaus tiefere Niveaus auf die Agenda rücken könnten.Der Chart bietet gegenwärtig eine interessante Ausgangslage, sodass die Bullen grundsätzlich auf Erfolgskurs bleiben könnten. Eine nahende Stabilisierung rund um 10,00 USD könnte daher stimulierend wirken, sodass im Anschluss der noch ausstehende Widerstand ei 11,77 USD attackiert werden dürfte. Darüber wartet dann das Level von 12,34 USD.Die jüngste Kursschwäche erscheint lediglich als gesunder Gegenlauf, welcher zeitnah wieder stoppen könnte. Sollten sich die Notierungen jedoch wieder unter das durchbrochene Niveau von 9,97 USD bohren, müsste mit weiteren Verlusten in Richtung der Unterstützung bei 8,64 USD kalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.