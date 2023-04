Pleiteland, Angriff auf Telegram & Atom-U-Boot vor Korea

Deutschland rutscht in vielerlei Hinsicht immer weiter ab. Der Immobilienmarkt in Frankfurt läßt für den Rest des Landes nichts Gutes erwarten. Die Reallöhne sanken 2022 um 4%, was auch dem Einzelhandel schwer zu schaffen macht. Aber Experten versprechen, daß bald alles besser wird.Telegram wird in Brasilien verboten, da es angeblich bestimmte Nutzerdaten nicht herausgeben will.Weltweit steht der US-Dollar weiter unter Druck. Saudi-Arabien verkauft angeblich Öl an China gegen Yuan, um diese dann in Shanghai in Gold zu wechseln. Im chinesischen Außenhandel überholt der Yuan den Dollar und auch Argentinien will im Handel mit China keinen Dollar mehr verwenden.Das Krisenszenario ist längst aufgebaut, also entsenden die USA noch ein Atom-U-Boot mit balistischen Raketen nach Südkorea.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)