Kitco-Umfrage: Gold im neutralen Bereich gefangen, wie Stimmung zeigt

Der Goldmarkt scheint sich an den 2.000 Dollar festzuklammern, doch stark neutrale Stimmung am Markt deutet darauf hin, dass das gelbe Edelmetall keine Eile hat, sich allzu bald weiter nach oben zu bewegen. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren drei (17%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere sechs (33%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während neun (50%) eher neutral blieben.Aufgrund technischer Probleme konnte Kitco diese Woche keine Umfrage für die Kleinanleger durchführen. In der Twitter-Umfrage gaben jedoch 160 Leute ihre Meinung ab. Davon waren 80 (59%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Jeweils 40 Befragte (25%) erwarten einen niedrigeren Preis bzw. Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de