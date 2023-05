Die "Spickzettel"-Wirtschaft

Es dürfte niemanden überraschen, dass die große Nachricht dieser Woche darin besteht, dass die Betreuer des 80-jährigen US-Präsidenten Joe Biden ihm "Spickzettel" mit detaillierten Anweisungen zur Durchführung einer Pressekonferenz im Weißen Haus übergeben haben, einschließlich eines vollständigen Fragenkatalogs, der von dem sorgfältig ausgewählten "Publikum" von Reportern gestellt werden soll, um eine Reihe von weichgespülten Fragen zu stellen, deren Antworten nicht nur im Voraus von den Mitarbeitern geprüft wurden, sondern auch Zeit für vollständig skriptierte, einstudierte Antworten vorgesehen ist, die unter dem Deckmantel einer "Schlagfertigkeit aus dem Stegreif" gegeben werden sollen.Als ich den kanadischen Premierminister Justin Trudeau dabei beobachtete, wie er die Behauptungen der Medien über die COVID-19-Zwangsimpfungen, die der kanadischen Bevölkerung auferlegt wurden und die zur Entlassung Hunderter und Aberhunderter Mitarbeiter des Gesundheitswesens führten, im Namen der "Wissenschaft" zurückwies, wurde ich an die frühen Tage der Pandemie erinnert, in denen kein Politiker, der den kanadischen Wählern Befehle entgegenbrüllte, es wagte, sich vor eine Kamera zu stellen, wenn er/sie nicht von einer Reihe von "Gurus" des Gesundheitswesens flankiert wurde, die ihm/ihr eine "stillschweigende Sanktion" über die Wirksamkeit der "Wissenschaft", die er/sie zu propagieren versuchte, erteilten.Dann gibt es die berühmten FOMC-Pressekonferenzen, auf denen dieselbe Gruppe von vielleicht fünf verehrten Medienvertretern, angeführt von Steve Leisman von CNBC und Nick Timiraos vom Wall Street Journal, Jay Powell immer wieder irritierende Softball-Fragen stellen und dann damit prahlen, wie ihre Fragen die Aktienkurse in die Höhe trieben. Wohin man sich auch wendet, stößt man auf ausgearbeitete Interviews und geskriptete Pressekonferenzen, die der Öffentlichkeit den falschen Eindruck vermitteln sollen, dass unsere führenden Politiker - eigentlich unsere gewählten Persönlichkeiten - Schauspieler auf einer Bühne sind und nicht viel mehr.Wenn ich mich zurücklehne und über die Vor- und Nachteile des Lebens in einer konstitutionellen Republik (USA) oder einer parlamentarischen Demokratie (Kanada) nachdenke, laufe ich am Ende mit verbundenen Augen in logistischen Kreisen in der Mitte des Raumes. Von klein auf wurde uns beigebracht, dass wir Politiker mit Charakter, Entschlossenheit, Vaterlandsliebe und Moral wählen, aber der Prozess der Erlangung politischer Macht beinhaltet eine sehr lange Reihe chamäleonartiger Verwandlungen sowohl der Wähler als auch der Politiker.Die weitsichtige Unschuld des idealistischen politischen Neulings und des allgläubigen Erstwählers wird von dem, was richtig ist, in das umgewandelt, was "für mich" richtig ist. Politiker, die in der Lage sind, die Wildnis der politischen Bühne zu überleben, lernen "die Kunst, Versprechen zu brechen", während die Wähler im Laufe der Jahre "die Wunder der politischen Gunst" zu schätzen lernen.Die Wähler werden heute von Versprechungen angezogen und nicht mehr von Idealen oder politischen Positionen, während die babyküssende Menge lernt, dass die Verbreitung von Versprechungen dem nuklearen Wettrüsten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht unähnlich ist, als sowohl die USA als auch die Sowjetunion über ein Vielfaches dessen verfügten, was nötig war, um jedes Land auszulöschen.Sowohl in den USA als auch in Kanada betreiben die Parteien an der Macht eine Politik, die darauf abzielt, Wählerstimmen zu gewinnen, und sie wissen, dass es nicht mehr nötig ist, solche Strategien sozusagen im Verborgenen zu halten, denn der Begriff "Schweinefleischpolitik" hat sich in "Containerschiffpolitik" verwandelt, da der Preis für eine Wiederwahl dank einer scharfsichtigen (und gut ausgebildeten) Wählerschaft in die Höhe geschossen ist. Im Laufe der Jahre ist die unverhohlene Vergabe von "Schweinefleisch" in einem Maße eskaliert, dass die Politiker gegenüber Kritik so betäubt sind, dass die öffentliche Kontrolle inzwischen ganz einfach als Kosten der Geschäftstätigkeit angesehen wird.Das Versprechen, ein neues Postverteilungszentrum oder eine Forschungseinrichtung mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren, wird nie mit der Frage "Wie sollen wir das bezahlen?" beantwortet, sondern fällt einfach unter die Rubrik "Aufschieben", und genau darin liegt das ganze Rätsel dieser bösartigen Schuldenspirale. Die Schulden entstehen, weil die Wähler nie mit einer plötzlichen Steuererhöhung konfrontiert werden (was für die Amtsinhaber politischer Selbstmord ist), und die politischen Geldgeber können die Rückzahlung mehrere Jahrzehnte in die Ferne verschieben, bevor sie zu einem echten Problem wird.Wenn es also keine Gouverneure gibt, die die Gouverneure kontrollieren, werden sie unseren - den Wählerinnen und Wählern - Forderungen nachgeben und mit dem Geld, das sie durch "Erfindungsreichtum auf Tastendruck" erschaffen haben, weiter wild drauflos wirtschaften. Traurigerweise ist dieser Prozess seit über vier Jahrzehnten im Gange und hat zu einem globalen Schuldenriesen geführt, der zu groß und unhandlich ist, um jemals zurückgezahlt zu werden. Meine Kinder und Enkelkinder werden die Mittel und Wege zur Bewältigung der bevorstehenden Finanzkrise finden müssen, und sie werden feststellen, dass die Schuld bei der Generation liegt, die die Krise verursacht hat - den Babyboomern.Das Problem dabei ist, dass wir Boomer wirklich ziemlich visionär waren, als wir beschlossen, einen unumkehrbaren Tsunami von Krediten zu schaffen, ähnlich wie Stanley Kubricks brillanter Film "Dr. Strangelove (oder wie ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing, die Bombe zu lieben)" das Leben in den 60er Jahren des Kalten Krieges schilderte, als die Verbreitung von Atomwaffen aus dem Ruder lief.Die Hauptfigur (Dr. Strangelove) schuf seine persönliche Weltuntergangsmaschine, die alles menschliche Leben auslöschen sollte, sobald die erste Bombe abgeworfen wurde. Der "erste Bombenabwurf" wäre in dieser Allegorie gleichbedeutend mit dem "ersten Staatsschuldenausfall", bei dem, sobald er in Gang gesetzt wird, alle Gegenparteien (d. h. im Grunde jede Nation auf dem Planeten) von der globalen Schuldenansteckung betroffen wären.Nichtsdestotrotz ist es wahr, dass der US-Dollar, sobald die erste Nation zahlungsunfähig wird, von einer Ansteckung erfasst wird, die der Pandemie von 2020 nicht unähnlich ist. Niemand ist vor einer Schuldenkrise gefeit, und da der Großteil des Handels in der am stärksten gehebelten Währung der Welt abgewickelt wird (und in der, die jetzt als "Weltreservewährung" bekannt ist), werden sich die Vorteile des Breton-Woods-Abkommens, das nur noch ein Bruchteil dessen ist, was es einst zu bieten hatte, mit einem Schlag von einem Basispunkt in eine Verbindlichkeit verwandeln.