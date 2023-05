Fed-Zinspolitik - 2008, 1929 & Heute

Fed-Leitzins - Historischer Chart

Baubeginne - Historischer Chart

Arbeitslosenquote - Historischer Chart

Ein Rückblick auf die Geschichte der Fed-Zinspolitik liefert Informationen, die für ein "Ja" sprechen. Am 30. Juni 2004 begann der FOMC mit einer Straffung der Politik, indem er den Zielsatz für die Fed Funds auf 1,25% anhob. Im Juni 2006, also zwei Jahre später, lag der Zielsatz bei 6,25%.Auf diesem Niveau blieb er ein Jahr lang - bis weit ins Jahr 2007 hinein. Die Straffungspolitik folgte auf eine der aggressivsten Zinssenkungsmaßnahmen in der Geschichte der Fed in den Jahren 2001 bis 2004. Der Rückgang der Zinssätze trug dazu bei, eine Immobilienpreisblase anzuheizen, die durch eine lockere Kreditvergabepolitik und extrem niedrige Zinssätze begünstigt wurde. Der folgende Chart zeigt die Entwicklung der Fed Funds Rate von 2000 bis 2020...Wie aus dem obigen Chart hervorgeht, hat die Fed in letzter Zeit einen ähnlichen Richtungswechsel vollzogen, der den Leitzins von nahezu Null auf fast 5% und damit höher als jemals zuvor seit 2007 - kurz vor den Ereignissen, die die Große Rezession auslösten - gebracht hat.Die ständig wechselnde Zinspolitik der Fed war auch schon vor mehr als einem Jahrhundert in den 1920er Jahren in Kraft: "Offenmarktkäufe in den Jahren 1924 und 1927 boten reichlich billigen Treibstoff für Börseninvestoren und Spekulanten. Liberale Kreditvergabestandards erlaubten gewöhnlichen privaten Aktienanlegern Einschussdarlehen von bis zu 90%. Die Spekulation wucherte. Irgendwann im Jahr 1928 verlagerte die Fed ihren Schwerpunkt auf höhere Zinssätze. Die Wirtschaft begann sich abzuschwächen und verlangsamte sich zusehends, bevor es im Oktober 1929 zum Börsenkrach kam. Es folgte ein Jahrzehnt der wirtschaftlichen Depression." ( Quelle Infolge der höheren Zinssätze und der vorübergehenden Einschränkung billiger und leichter Kredite trocknete die finanzielle Liquidität aus. Die Auswirkungen der höheren Zinssätze wirkten im Wesentlichen wie ein Angebotsschock auf den Finanzmärkten. Es kam zu einer Kreditimplosion, die durch einen Zusammenbruch des Wohnimmobilienmarktes ausgelöst wurde, gefolgt von schweren wirtschaftlichen Verlagerungen. Die Baubeginne gingen um 80% zurück (weiterer Angebotsschock), und die Arbeitslosigkeit stieg von 4,5% auf 10% (Nachfrageschock).Als wäre das nicht schon schlimm genug, erlebte die Wirtschaft einen weiteren Angebotsschock, als sich die Ölpreise 2007 bis 2008 mehr als verdoppelten. Nachdem er in den letzten sechs Monaten des Jahres 2008 um zwei Drittel gesunken war, verdoppelte sich der Rohölpreis wieder auf über 100 Dollar je Barrel und blieb mehrere Jahre lang auf diesem Niveau. Nachfolgend finden Sie Charts ( Quelle ), die den Einbruch der Baubeginne, den enormen Anstieg der Arbeitslosenquote und die extreme Volatilität der Ölpreise veranschaulichen...