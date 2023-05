Gesetzgebung zu gesundem Geld gewinnt in vielen US-Bundesstaaten rasch an Boden

Staatliche Umsatzsteuergesetze für Edelmetall

Staatliche Einkommens- und Kapitalertragsgesetze (in Bezug auf Edelmetalle)

Gold- und Silbergeldstatus - Status als gesetzliches Zahlungsmittel

Edelmetalldepotgesetze auf Staatsebene

Staatliche Gesetze über die Haltung von Edelmetallreserven

Haltung staatlicher Pensionsfonds zum Besitz von Edelmetallen

Während die US-Bundesregierung und die Federal Reserve immer weiter in den Abgrund der Zerstörung des US-Dollar-Werts, der ständigen Überschreitung der Schuldenobergrenzen, der Schaffung von Vermögensblasen und der Intervention und Manipulation der Finanzmärkte vordringen, entsteht in den USA zunehmend eine Gegenkraft, die die Antithese zu diesem Wahnsinn der Bundesregierung und der Federal Reserve darstellt.Das ist die Bewegung für gesundes Geld in den USA. Im Allgemeinen ist gesundes Geld ein Geld, das in der Lage ist, seine Kaufkraft über einen längeren Zeitraum hinweg stabil zu halten und das nicht aufgrund von Inflation oder Deflation erheblich schwankt. Gesundes Geld wird meist mit einem Sachwert wie Gold in Verbindung gebracht, dessen Stabilität durch eine geringe Angebotssteigerung (oder strenge Geldmengenkontrollen) gewährleistet wird. Um es mit den Worten von Mises zu sagen, kann gesundes Geld "vor willkürlichen Handlungen von Herrschern schützen, die die Währung abwerten".Die Sound Money Defense League definiert gesundes Geld wie folgt: "Gesundes Geld ist Geld, das langfristig nicht zu einer plötzlichen Aufwertung oder Abwertung der Kaufkraft neigt, unterstützt durch die einem freien Marktsystem innewohnenden Selbstkorrekturmechanismen." Die Bewegung für gesundes Geld in den Vereinigten Staaten ist auf der Ebene der Bundesstaaten am stärksten und wirksamsten, und es handelt sich um eine Bewegung, die auf dem Aktivismus der Basis und der unermüdlichen Befürwortungs- und Werbearbeit von Gruppen wie der bereits erwähnten Sound Money Defense League, dem Tenth Amendment Center und der Campaign for Liberty beruht.Tatsächlich gibt es in den USA eine ganze Reihe von Gruppen und Instituten, die auf der Seite des gesunden Geldes stehen, Gruppen, die von den Mainstream-Finanzmedien in den USA oft vergessen werden. Während sich einige dieser Gruppen ausschließlich oder hauptsächlich auf gesundes Geld konzentrieren, wie z.B. die Sound Money Defense League, haben andere Gruppen Aufgaben, die sich auf eine begrenzte Regierung, wirtschaftliche Freiheit und individuelle Freiheit sowie auf gesundes Geld beziehen. Dazu gehören die Heritage Foundation, das Mises Institute, das CATO Institute und das American Institute for Economic Research.Dieser Artikel wurde durch die Tatsache veranlasst, dass es in den USA in letzter Zeit viele Entwicklungen und Siege auf der Ebene der Bundesstaaten auf der Seite des soliden Geldes gegeben hat, und so viele Nachrichten, dass es jetzt praktisch jede Woche neue Entwicklungen zu berichten gibt, dass US-Bundesstaaten Gesetze zur Abschaffung von Verkaufssteuern auf Gold und Silber oder zur Einführung von Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel vorantreiben oder erlassen.Zugegeben, bei 50 US-Bundesstaaten ist das eine Menge an Staaten, die man im Auge behalten muss, ganz zu schweigen von den Initiativen für gesundes Geld in den einzelnen Staaten. Zum Glück gibt es Leute wie Stefan Gleason (Direktor) und JP Cortez (politischer Direktor) von der in North Carolina ansässigen Sound Money Defense League, die den Überblick über den gesamten Nachrichtenfluss behalten. Gleason und Cortez waren maßgeblich an der Ausarbeitung eines Großteils dieser Sound-Money-Initiativen beteiligt und stehen auch mit den Gesetzgebern der Bundesstaaten in Verbindung und beraten sie in Bezug auf die Sound-Money-Politik und deren Umsetzung.Eine weitere großartige Informationsquelle zu US-Sound-Money-Initiativen ist der Tenther Blog des in Kalifornien ansässigen Tenth Amendment Center und seiner Autoren wie Mike Maharrey, Michael Boldin und TJ Martinell. In jedem der 50 US-Bundesstaaten gibt es etwa sechs große Bereiche, in denen die Staaten Gesetze für gesundes Geld und andere Initiativen für gesundes Geld umsetzen können, die die Verwendung von physischem Gold und Silber unterstützen. Diese Bereiche sind:Multiplizieren Sie 6 große Politikbereiche mit 50 Staaten und Sie erhalten sofort eine Menge potenzieller Nachrichten. In der Tat gibt es mehr als 6 Politikbereiche, aber das ist nur eine grobe Übersicht. Der von der Sound Money Defense League erstellte Sound Money Index erfasst alle oben genannten Variablen und mehr und stuft jeden US-Bundesstaat nach diesen Variablen ein. Der Sound Money Index berechnet anhand von 12 Parametern, welche US-Bundesstaaten am meisten für gesundes Geld sind.Die 5 Staaten mit der höchsten Bewertung im Sound Money Index (die Staaten mit der solidesten Geldpolitik) sind folgende (in der Reihenfolge von 1 bis 5): Wyoming (56%), South Dakota (50%), Alaska (50%), New Hampshire (50%), Texas (49%).Technisch gesehen liegen South Dakota, Alaska und New Hampshire gemeinsam auf dem zweiten Platz und Texas auf Platz 3. Die 5 nächstplatzierten Staaten im Sound Money Index (in der Reihenfolge von 6 bis 10) sind Utah, Arizona, Nevada, Tennessee und Florida. Die 5 schlechtesten Staaten im Sound Money Index (in der Reihenfolge von 46 bis 50) sind folgende: Kalifornien, Minnesota, Maine, New Jersey und Vermont. Auffallend ist, dass Kalifornien, wo so viele Goldhändler ansässig sind, im Sound Money Index so weit hinten rangiert.Eine Variable, bei der fast alle US-Bundesstaaten sehr gut abschneiden, ist das Fehlen einer staatlichen Verkaufssteuer auf Gold, Silber, Platin und Palladium. Erst letzte Woche, am 20. April 2023, wurde Mississippi zum 43. US-Bundesstaat, der die Verkaufssteuer auf Gold, Silber, Platin und Palladium, "Münzen, Barren und Bullion" abschafft. Dies folgte auf ähnliche Gesetze zur Abschaffung der Verkaufssteuer auf Edelmetalle in Alabama, Ohio, Arkansas, Tennessee und Virginia in den letzten zwei Jahren.Damit gibt es nur noch 7 US-Bundesstaaten, die eine Verkaufssteuer auf Edelmetalle erheben: Maine, New Jersey, Vermont, Kentucky, Wisconsin, Hawaii und New Mexico. Politiker in einigen dieser Bundesstaaten wie Maine und Vermont versuchen derzeit, Gesetzesvorlagen zur Abschaffung der Verkaufssteuern auf Edelmetalle einzubringen.