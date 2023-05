Hochschild Mining um 0,75 EUR interessant

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc konnte, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 22. November 2022 , das anvisierte Ziel von 0,88 EUR klar übertreffen. Erst Mitte April wurde sogar die 1,00 EUR-Marke attackiert, von welche der Titel jedoch zunächst abgewiesen wurde.Aktuell noch immer im Schwächemodus, könnte es innerhalb der kommenden Wochen zu einem Test der Unterstützung von 0,73 EUR kommen. Kehrt dort die Nachfrage wieder zurück, bestehen gute Chancen für ein Comeback bis 0,88 EUR bzw. in Richtung des 1,00 EUR-Levels.Sollte die Aktie hingegen die Kreuzunterstützung von 0,73/0,75 EUR durchbrechen, könnte weiterer Verkaufsdruck für Abgaben bis 0,68 EUR und tiefer bis hin zum Doppelboden aus 2022 bei 0,59 EUR führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.