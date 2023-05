Schwenk zur Vierten Wende

In der nächsten Woche findet eine möglicherweise entscheidende Sitzung der Federal Reserve statt. Wir verwenden das Wort "entscheidend", um zu sagen, dass ein Ereignis wichtig ist. Wörtlich genommen bedeutet es, dass man sich in eine andere Richtung bewegt als zuvor. Im letzten Jahr war die Richtung der Fed ziemlich einheitlich: Jede FOMC-Sitzung endete mit einer Zinserhöhung.Die Mitarbeiter von Jerome Powell haben richtig, wenn auch sehr spät, erkannt, dass die Inflation eine ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung darstellt, und haben gehandelt, um sie zu stoppen. Man kann über ihre spezifische Taktik oder den Zeitpunkt streiten (was ich auch tue), aber die meisten Fed-Beobachter, die ich kenne, sind sich einig, dass der FOMC seit der "Kehrtwende" gegen die Inflation richtungsweisend war.Dieser Konsens beginnt zu bröckeln. Da die straffere Politik spürbarere Auswirkungen hat, sind einige der Meinung, dass die Fed zu weit gegangen ist und lockerer werden sollte. Eine kleinere Gruppe ist der Meinung, dass die Fed die Geldpolitik noch mehr straffen sollte. Die größte Gruppe liegt irgendwo dazwischen. Ich gehöre zu dieser Kategorie, die der Meinung ist, dass sich die Inflation zumindest so weit stabilisiert hat, dass man (zumindest nach dieser Zinserhöhung) eine Pause einlegen und die Lage neu bewerten sollte.Die Wahl ist nicht einfach "Pause oder Kehrtwende", wie es in den Medien gerne dargestellt wird. Wenn eine Kehrtwende eine Richtungsänderung ist, dann ist eine Pause eine Kehrtwende. Es bedeutet, dass sich die Richtung der Zinspolitik von einem Aufwärtstrend zu einer Seitwärtsbewegung ändert. Das ist nicht dasselbe wie eine Zinssenkung, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Veränderung. Natürlich haben höhere Zinssätze auch Veränderungen mit sich gebracht. Wenn sich die Situation ändert, ändern sich auch geschickte Anleger. Manchmal müssen wir das Undenkbare denken.Meine Leser verfügen über ein breites Spektrum an Fachwissen, das mir hilft, aus verschiedenen Perspektiven zu denken. Deshalb lese ich jedes Wort, das Sie mir schicken, auch wenn ich unmöglich auf alle antworten kann. Dieser Artikel ist ein gutes Beispiel dafür. Er stammt von Tom Fruth, der sich selbst als "John-Kasich-Republikaner" mit einem Hintergrund in Chemieingenieurwesen beschreibt. Es stellt sich heraus, dass dies eine gewisse Relevanz für die Wirtschaftstechnik der Fed hat. Hier ist Tom:"Es ist zwar schon lange her, aber ich erinnere mich, dass uns eine Prozessperspektive vermittelt wurde, weil viele von uns in Chemieanlagen und Erdölraffinerien arbeiten würden. Die Prozesskontrolle ist ein entscheidender Aspekt nicht nur in diesen Anlagen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, an die man vielleicht nicht denkt. Diplom-Chemieingenieure können zum Beispiel auch sehr gute Kardiologen werden, denn das menschliche Herz ist ein Prozess. Sie wären auch hervorragende Vorsitzende der Federal Reserve.Lassen Sie mich Ihnen die prägnanteste Illustration geben, die ich mir vorstellen kann. Alle Prozesse sind anfällig für Störungen, die dazu führen, dass der Prozess von einem Sollwert abweicht. Da man nicht weiß, wie schwerwiegend die Störung ist, wird das Steuersystem so modelliert, dass es eine vorausschauende Rückkopplungsreaktion hat, um die Störung auszugleichen. Die Störung kann vorübergehend sein oder auch nicht. Wenn die Störung nicht vorübergehend ist und Sie nichts unternommen haben, ist Ihr Prozess möglicherweise außer Kontrolle geraten.Letztes Jahr, als die Inflation zum ersten Mal auftauchte, hätte die Fed die Zinssätze um ein Viertelprozent anheben sollen, mit dem Hinweis, dass es sich um eine vorsorgliche Anhebung handelt, weil wir nicht wissen, ob sie 'vorübergehend' ist. Wenn der Markt die Dynamik des Steuerungsprozesses kennen würde, hätte er die Anpassung bereits beim Auftreten der ersten Inflationszahlen vorgenommen; jeder monatliche Inflationsanstieg hätte automatisch eine Zinserhöhung nach sich gezogen. Das Versäumnis, dies zu tun, hat zu den stärksten Zinserhöhungen in unserer Wirtschaftsgeschichte geführt.Dies ist jedoch nur die jüngste Folge von 30 Jahren Missmanagement. Kein anderer Berufsstand könnte dieses Leistungsniveau überleben. Die daraus resultierende Instabilität dieses Leistungsniveaus war jedoch für diejenigen von großem Vorteil, die wissen, wie sie die Fed 'austricksen' können, und sie finanzieren den politischen Prozess, der die Dinge ändern könnte."Was Tom hier beschreibt, ist eine Art "regelbasierte" Geldpolitik, bei der sich die Zinssätze mechanisch an die Inflation anpassen. Die Reaktion der Fed wäre für jeden klar, noch bevor sie eintritt. In der Tat bräuchten wir vielleicht nicht einmal einen Ausschuss, wenn die Regeln ausreichend detailliert wären. Das hat einen gewissen Reiz, birgt aber auch Risiken. Ich habe genug mechanische, regelbasierte Handelssysteme gesehen, um zu wissen, dass sie alle irgendwann einen Punkt erreichen, an dem die Regeln nicht mehr funktionieren - was Tom einen "Umsturz" nennt.Sie müssen sich irgendwie anpassen. Und für die Fed sind die Folgen eines Versagens nicht nur ein Chemieunfall, den man beseitigen kann, sondern wirtschaftlicher Schaden. Es ist wohl der "Kontrollprozess" der Fed, der uns in den derzeitigen Schlamassel gebracht hat. Sie hat nicht erkannt, wie fehlerhafte Daten zu einer fehlerhaften Politik führten. Lassen Sie uns dieses Konzept ein wenig weiter öffnen.Letzte Woche habe ich den Mitgliedern von Over My Shoulder einen Artikel von David Bahnsen zum Thema Inflation geschickt. Darin erzählte er etwas von einem Dialog, den er und ich bei einem Abendessen über die Verzerrung des CPI durch die Immobilienpreise führten.David rechnet vor, dass die jährliche CPI-Veränderung ohne den verzögernden Effekt der Mietpreise (OER oder Owner's Equivalent Rent) derzeit irgendwo zwischen 2,2% und 2,8% liegen würde, statt der 5,0%, die im März zu verzeichnen waren. Das ist natürlich ein ziemlicher Unterschied (und, wenn er stimmt, ein guter Grund für die Fed, die Zinsen nicht weiter anzuheben). Mein Beitrag bestand darin, David (der übrigens zur SIC-Fakultät gehört) zu fragen, ob diese Verzerrung in beide Richtungen geht. Hier ist David: