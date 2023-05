Indigo Exploration ernennt neues Vorstandsmitglied für Lithium-Sole-Projekte in Alberta

Vancouver, 2. Mai 2023 - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von D.T. Brian Doherty zum Vorstandsmitglied des Unternehmens bekannt zu geben. Doherty ist ein hoch qualifizierter leitender Erdölgeologe aus Alberta mit mehr als 40 Jahren Erfahrung. Herr Doherty verantwortete im Laufe seiner Karriere eine ganze Reihe von Tätigkeiten - von technischen Aufgaben bis hin zu Führungsrollen. Er verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse zu allen Aspekten der Öl- und Gasindustrie, darunter Geophysik, Lagerstätten- und Fördertechnik, wirtschaftliche Risikobewertung, Infrastruktur und das regulatorische Umfeld."Mit diesem Neuzugang zeigt das Unternehmen, dass es nicht nur sein Managementteam stärken, sondern auch dem Vorstand mehr Tiefe und Erfahrung verleihen will. Brian bringt ein breit gefächertes Fachwissen sowie ein weites Netzwerk mit. Dies und seine umfangreichen Erfahrungen im Öl- und Gassektor in Alberta werden für die Entwicklung unserer Lithium-Sole-Projekte entscheidend sein", sagte CEO Paul Cowley. "Wir freuen uns sehr, dass mit Herrn Doherty ein angesehener und erfolgreicher Geowissenschaftler und Unternehmer unserem Vorstand beitritt, der jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Management aus Alberta in unser Team einbringt."Im Laufe seiner 40-jährigen Laufbahn hat Herr Doherty umfangreiche betriebliche Erfahrungen gesammelt. Die Betriebs- und Erschließungsbudgets, für deren Ausführung er verantwortlich war, umfassten jährlich mehr als 100 Millionen Dollar sowie mehrere hundert Bohrlöcher. Seine Erfolgsrate im Western Basin liegt von Jahr zu Jahr bei durchschnittlich 38 % von der Tiefe bis in oberflächennahe Lagen, einschließlich Devon, Mississippi, Trias, Jura und Kreide, und in einer Vielzahl von Lithologien und Fallen. Herr Doherty hatte Positionen bei Alberta Energy Company, Canadian Superior, Gulf Canada, Shell und Apache inne. Später gründete Herr Doherty mit Partnern drei neue Ölunternehmen, darunter Signal Resources, und übernahm dann eine Position bei Prime West Trust als Southern Business Unit Manager. In dieser letzten Position verwaltete er über 17.000 Barrel Öl pro Tag und managte ein Team von 30 Fachleuten.Herr Doherty ersetzt Herrn Thomas Henricksen, der nach 10-jähriger Tätigkeit aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Das Unternehmen dankt Herrn Henricksen für seine Beiträge zu Indigo und bei seinem Übergang zu einem Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen.Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist in Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Das Unternehmen besitzt auch das Goldkonzessionsgebiet Hantoukoura in Burkina Faso, das sich über 23.800 ha innerhalb des aussichtsreichen Grünsteingürtels Fada N'Gourma erstreckt.Im Namen des Vorstandes"Paul Cowley",Präsident und CEOPaul Cowley: (604) 340-7711Website: www.indigoexploration.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/164562