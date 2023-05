Platin - Korrekturphase überstanden?

Ausgehend von einem Doppelboden bei 908 USD konnte sich der Platinpreis ab Ende Februar deutlich erholen und über die Widerstandsmarke bei 1.032 USD an das Zwischenhoch bei 1.103 und die Barriere bei 1.135 USD steigen. Dort stoppte die Aufwärtstrendphase und wurde von einer Korrektur abgelöst, die schnell wieder unter 1.103 USD führte. Nach einer kurzen Erholung ausgehend von 1.066 USD prallte der Wert von der Hürde bei 1.103 USD ab und setzte in dieser Woche fast schon an den Support bei 1.032 USD zurück.Gestern folgte kurz vor der Unterstützung bei 1.032 USD eine Gegenbewegung, die jetzt in der Lage wäre, die Hürde bei 1.066 USD zu knacken und damit eine Erholung bis 1.103 USD auszulösen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und der nächste Anstieg bis 1.135 USD möglich.Sollten die Bullen dagegen an der Hürde bei 1.066 USD scheitern, käme es zu einem zweiten Test der 1.032-USD-Marke. Hier könnte die nächste Erholung starten. Darunter dürfte der Platinpreis allerdings in Richtung 1.004 USD und die zentrale Unterstützung bei 988 USD fallen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)