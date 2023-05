Don Durrett: Gold- und Silberausbruch steht bevor, zu beobachtende Preisniveaus

Don Durrett von GoldStockData.com erklärte gegenüber dem Investing News Network , dass Gold und Silber derzeit zurückgehalten werden, aber er glaubt, dass ein endgültiger Selloff an der Wall Street den Weg frei machen wird, damit die Edelmetallpreise glänzen können. "Wir warten darauf, dass der Gegenwind des Marktes im Wesentlichen nachlässt", erklärte er. "Was ich damit meine, ist, dass wir einen Selloff am Aktienmarkt brauchen, damit es keinen Gegenwind für Gold gibt und es endlich aufwärts gehen kann."Wenn diese Kapitulation erfolgt, wird der Aktienmarkt kein Hindernis mehr sein. "Wenn er erst einmal aus dem Weg geräumt ist, werden die Leute ihr Geld nicht mehr in Aktien investieren und auch bei Anleihen werden sie vorsichtig sein", so Durrett. Seine Ausbruchszahlen liegen bei 2.080 US-Dollar je Unze für Gold und 30 US-Dollar je Unze für Silber, aber beide könnten sich kurzfristig nach unten bewegen - Durrett sagte, dass Gold während der von ihm beschriebenen Kapitulation sogar auf die Marke von 1.800 bis 1.850 US-Dollar fallen könnte. Wenn sich das gelbe Metall jedoch bei 1.800 USD halten kann, sollte es in diesem Jahr bis auf 2.300 USD steigen können.Durrett besitzt etwa 150 Gold- und Silberaktien und meinte, dass er im Allgemeinen erst dann verkaufen will, wenn die Gold- und Silberpreise die von ihm erwarteten Niveaus erreicht haben - weil er nicht erwartet, dass die Metalle diese Art von Bewegung mehrmals vollziehen werden. "Für mich ist es ein abwartendes Spiel - ich warte einfach. Und ich nenne es einen einmaligen Handel", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de