Gold - Da ist das neue Allzeithoch!

Kurz nach Mitternacht war es soweit: Der Goldpreis sprang mit einem Satz über das bisherige Allzeithoch bei 2.074 USD an und markierte mit 2.079 USD ein neues Rekordhoch. Dies war das Ergebnis einer im November 2022 begonnenen Rallyphase, die Mitte März über das bisherige Hoch bei 1.959 USD und zuletzt bis 2.048 USD geführt hatte. Die Aufwärtswelle der letzten drei Tage sorgte dann für den krönenden Abschluss, der auf das neue Rekordhoch führte und zunächst direkt wieder abverkauft wurde. Aktuell hält sich der Goldpreis aber stabil im Bereich von 2.048 USD.Mit dem neuen Rekordhoch wären eigentlich auch die Voraussetzungen für ein Ende des Anstiegs seit März erfüllt. Man sollte also auf der Hut sein und insbesondere einen Bruch der Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 2.015 USD ernst nehmen. Dies könnte schon zu Abgaben bis 1.998 und 1.976 USD führen.Solange der Goldpreis aber deutlich über der Supportzone notiert, ist die Trendfortsetzung in Form eines Anstiegs bis 2.100 USD und darüber bis 2.135 USD wesentlich wahrscheinlicher. Sollte auch das Kursziel bei 2.135 USD überschritten werden, könnte die Rally bereits bis 2.155 und 2.175 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)