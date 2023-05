Schlimmere Krise als die der 1930er Jahre  Bert Dohmen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Bert Dohmen über die aktuelle wirtschaftliche Lage.Der Gründer und Präsident von Dohmen Capital Research ist der Ansicht, dass Anleger ihre Portfolios unbedingt auf einen längeren Abschwung vorbereiten sollten, um katastrophale Verluste in diesem unsicheren Markt zu vermeiden. Anleger sollten sich darauf konzentrieren, ihr Vermögen zu schützen, während sich die Bankenkrise weiter ausbreitet."Wir haben innerhalb von sechs Tagen drei der größten Bankenzusammenbrüche in der Geschichte der USA. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Sie etwas über Eisberge wissen, dann ist ein Siebtel des Eisbergs über Wasser. Das bedeutet, dass sechs Siebtel des Eisbergs unter Wasser sind, und das wird alle anderen untergehen lassen," so Dohmen.Er glaubt, dass die anhaltenden Turbulenzen im Bankensektor dazu führen werden, dass der Markt an die Zeit der Großen Depression erinnert: "Wenn sie anfangen, einzubrechen, wird es wie Dominosteine sein.[...] Dieses Jahrzehnt wird wie die 1930er Jahre sein, weil der Zyklus das so vorsieht. Das bedeutet 10-jährige Depression".Dohmen rät Anlegern, den Kryptowährungsmarkt zu meiden, da die US-Notenbank mit dem digitalen Zahlungssystem FedNow, das diesen Sommer an den Start geht, in diesem Bereich stärker Fuß fassen wolle. "Digitale Währungen werden irgendwann alle beim gleichen Preis landen, und der ist Null. Sie haben keinen intrinsischen Wert. Die Politik der Regierung wird darauf abzielen, sie aus dem Geschäft zu drängen, weil sie die digitale Zentralwährung der Regierung einführen wollen, und das wird in Zukunft unser Geld sein. Das ist eine große Gefahr für unsere Freiheit."© Redaktion GoldSeiten.de